Y le dernier homme – Urban Comics – Vertigo 

Partagez





Une série de cinq tomes chez Urban Comics label « Vertigo » qui a bouleversé la publi comics avec son sujet passionnant. Y, le dernier homme, exploite un monde « post androcalyptique » où tout ce qui porte un chromosome Y a disparu de la surface de la Terre. Seuls, un jeune homme et son singe capucin continuent de fouler ce sol dans un road trip passionnant, en proie aux femmes qui se sont adaptées en différents groupes pour survivre.

Série aboutie, à lire d’une traite ! +14

Le décor :

New York, Brooklyn, maintenant … Une femme hurle en demandant de l’aide. Elle est couverte de sang. Son mari et ses enfants viennent de mourir sous ses yeux. Elle croise la route d’une agent de police, qui fait le même constat … elle place son revolver sur sa tempe …

Même endroit, vingt-neuf minutes plus tôt … Yorick, en pleine conversation téléphonique avec sa copine, est coupé par un appel de sa mère. Celle-ci, Sénatrice démocrate, doit défendre sa place au sein de la chambre … mais Yorick est bien plus pressé de reprendre la conversation avec sa copine, car c’est le jour de la grande déclaration amoureuse !!

Cisjordanie, Jordanie, Boston, aux quatre coins du monde, les hommes et les femmes vaquent à leurs occupations. De l’infiltration d’espionnage, à la déclaration amoureuse, en passant par un accouchement non éthique … Tous, jusqu’au même moment, où tous les êtres vivants de sexe masculin, meurent subitement dans une « effusion » de sang …

Le point sur le comics

Une série indépendante originale, des illustrations juste ce qu’il faut « comics like », et une histoire qui tient la route avec ce que la disparition du sexe masculin peut impliquer. Y le dernier homme aux Éditions Urban Comics est une série passionnante par son sujet. Les auteurs, Brian K. Vaughan, Pia Guerra, José Marzan Jr, exploitent l’idée de ce que les femmes peuvent devenir sans la domination de l’homme, en imaginant plusieurs évolutions différentes !

Le récit se compose de flash-backs réguliers qui permettent au lecteur de comprendre certaines subtilités du scénario. Mais aussi, de l’impliquer dans la vie de chacun des différents groupuscules féminins, apparus après le désastre. Le personnage principal prend vite des airs d’anti-héros, “couillu” seul au monde, plus littéraire que physiquement “testostéroné” à ce qu’il faut de charme, avec son humour de “béta” !

Ma conclusion :

Un coup de coeur total pour ce « road trip » . Les féministes vont me tomber sur le derrière, car la vision de ce que peut devenir un monde sans hommes est légèrement caricaturale du côté XX, mais tellement jouissive que ça passe crème. Le récit de cette anticipation, Y le dernier homme aux Éditions Urban Comics, est intelligent, original et amusant avec ce personnage attachant qu’on ne peut plus arrêter la lecture une fois lancé, d’une part à cause de l’intrigue posée : pourquoi tous les Y sont dead et puis, d’autre part, pour le fun du récit !