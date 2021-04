Bénabar Les Indociles Heureux : un chanteur qui brouille les pistes entre poésie, tendresse et humour.  

Loin des courants tout tracés ce drôle d’oiseau a toujours su mener sa barque au gré de ses humeurs et de ses envies vagabondes. Auteur de chansons tendres ou coups de poing mais toujours balisées de mots fiévreux qui témoignent de la difficulté et du bonheur d’aimer, Bénabar reste un artiste humaniste et engagé qui se donne sans compter.

Plus de 20 ans nous accroche l’œil de sa gestuelle énergique et généreuse, les oreilles de son chant vibrant, l’âme avec ses histoires de ruptures et d’amour déçus. Un auteur interprète qui contribue à faire de la chanson, un style que nous apprécions particulièrement ici.

Car du talent, cet artiste en a à revendre. Bénabar, c’est d’abord une plume originale et rare comme il en arrive une à peu près par génération. En tout cas, cet homme a des choses à nous dire et lui possède l’art et la manière de raconter. Dans son univers un peu décalé, il passe au prisme son kaléidoscope nos vies. A première vue, ses personnages pourraient sembler banal, sans intérêt. Mais sous le trait de sa plume, ils deviennent instantanément des héros. Sous ses aspects de ne pas vouloir y toucher, il assène des coups et des piques au cœur de nos vies intimes, mais toujours avec malice, avec gentillesse, avec les yeux de l’enfance. Les textes satiriques égratignent à tour de bras et tout le monde y a droit. Ca fourmille d’idées, c’est presque une image par mot et ça va très vite.

Comment rester insensible à cette chanson “Les Belles Histoires” sur les romantiques, clin d’œil musical au “Close To Me” de The Cure, comment ne pas sourire à cette ode aux mots vulgaires « Une âme de poète », à ces personnages du milieu « William et Jack » qui symbolisent les classes moyennes. Comment ne pas s’empêcher de sourire quand il égratigne ces pseudos anticonformistes qui « sur un air de fanfare, les rebelles d’internet et les révolutionnaires de Twitter courent pour sauver la planète en postant partout des petits cœurs « Les Indociles heureux ». L’album est émaillé de chansons tendres au piano sur l’enfance « Un lego dans la poche », d’autres un peu plus amère sur le divorce « Tous les divorcés » tout en nous donnant envie de tomber amoureux « Les Belles Histoires”. Bénabar croque avec précision et férocité ce que l’on possède de plus intime au fond de nous sur des mélodies bien dessinées « Oui et alors ». Le ton est jovial, avec une pointe de gouaille populaire au fond de la voix. Des chansons réalistes et touchantes comme qui vous font sourire ou grincer. Vous allez vous régaler.

Jean-Christophe Mary

« Indocile Heureux » (Rca /Sonymusic)

1-Oui et alors

2-Tous les divorcés

3-Les belles histoires

4-Au nom du temps perdu

5-Exigeons l’impossible

6-Une âme de poète

7-William et Jack

8-Un Lego dans la poche

9-Les filles de plus de 40 ans

10-On ne choisit pas d’aimer

11-Le bain de 23h30

12-Les indociles heureux