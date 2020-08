Où est Charlie ? – Agenda 2020-2021

C’est aux éditions Gründ, qu’est paru en juin 2020, l’agenda Où est Charlie ?, pour la prochaine rentrée. Un magnifique ouvrage coloré, qui va accompagner les élèves tout au long de leur année scolaire 2020-2021 et les amuser pour rechercher Charlie, ses amis et un tas d’autres choses !

L’agenda scolaire débute avec un Qui es-tu ? à remplir, pour savoir à qui va appartenir l’ouvrage. Des informations pratiques, mais aussi plus personnelles, sont à compléter, avant de retrouver le tableau des professeurs et des matières, ainsi que les emplois du temps. Le calendrier scolaire figure dans l’agenda et les évènements à ne pas manquer sont à noter, dans l’encadré. La carte de la France administrative, avec la liste des départements, pour le détail des zones et vacances scolaires, sont bien détaillés, surtout pour les élèves qui changent de département ou de zone…

C’est au lundi 19 août que débute l’agenda, pour se terminer au 31 juillet 2021. A chaque début de mois, les élèves vont pouvoir s’amuser à retrouver Charlie, ses amis et autres personnages ou détails, à travers différentes scènes à découvrir. Un jeu de cherche et trouve incontournable, amusant, permettant aussi d’aiguiser son sens de l’observation. Des notes sont à retrouver et à compléter, chaque semaine. Des personnages illustrent très bien certaines pages, tandis que des listes insolites sont à remplir, de temps à autre.

A la fin de l’année scolaire, l’agenda se complète avec les inéluctables verbes irréguliers anglais, verbes irréguliers allemands, les conjugaisons espagnoles, des notes à remplir, les anniversaires à noter, ainsi que le répertoire. Une façon de terminer l’année, tout en notant les contacts que les élèves ont pu se faire…

L’agenda scolaire Où est Charlie ? est un ouvrage pratique et coloré, des éditions Gründ, qui propose aux élèves de les accompagner tout au long de leur année scolaire, pour noter leurs devoirs, mais bien plus encore, pour s’amuser et rechercher Charlie et ses amis !