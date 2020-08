Tempête de cristal T2 – Manga – Komikku Éditions

Partagez





Un manga en seulement 3 tomes ! Bientôt le troisième et dernier, mais avant ça, petit rappel du second encore plus énigmatique !! Tempête de cristal aux Éditions Komikku, nous entraine dans un univers inconnu, balayé par d’étranges tempêtes de sable argenté, miniaturisant personnes et villages en les emprisonnant dans des cristaux !! Ceux-ci sont taillés comme des pierres précieuses et très appréciés des vendeurs du « Marché Noir ». On suit le voyage de Sekka, une jeune sculptrice à la recherche de fragments de son village, dérobés par des hommes aux tatouages mystérieux !

Le décor :

Si tu as raté le premier tome cliques ICI

Partis sur les routes à la recherche des « fragments » contenant les personnes qui leur sont chères, Sekka apprend que son mystérieux sauveur n’est pas de son monde. Accompagné d’un genre de robot qu’il surnomme Archéo, Tito lui révèle que son monde fait partie intégrante du « Jubnal ».

A la fois intriguée et curieuse, Sekka semble comprendre petit à petit, que le secret que cache Tito est la clé de ces tempêtes de sable argenté qui sévissent dans son monde et emportent tous les villages. Elle décide de quitter la caravane d’Isuka et de ses compagnons, pour l’accompagner sur la route.

Sans caravanes, le voyage s’avère long et difficile. Après un mois dans les dunes de sables, à la recherche des trafiquants de fragments , le duo continue de marcher vers l’Est, se ravitaillant lorsqu’une oasis ou des communautés leur permettent un peu de repos.

A chaque fois qu’ils arrivent à un endroit, ils manquent de peu les trafiquants. Mais, la fin du voyage s’avère proche, lorsqu’ils apprennent qu’une grande foire aux cristaux se déroulent à Hatejima !!!

Il va falloir trouver un bateau pour s’y rendre !!

Le point sur le manga :

Un tome 2 dont les illustrations, beaucoup plus épurées, n’entachent en rien le scénario tentaculaire ! D’un côté, le jeune Tito et son robot, qui semble mêlé au trafic de cristaux et aux tempêtes. De l’autre, les trafiquants qui semblent venir, eux aussi d’un autre monde. Puis, Sekka et son mystérieux pendentif, dont elle ne connait pas l’origine. Aki Aoi fait « tomber » les énigmes posées peu à peu , mais sans trop de précipitation !!! Ainsi le lecteur reste toujours dans l’expectative du dernier tome, pour enfin savoir ce qui se trame dans ce monde étrange et pourquoi ????

Tempête de cristal 2 aux Éditions Komikku reste donc un tome énigmatique même si quelques barrières se lèvent !

Une série qui nous tient en haleine et pour laquelle on attend beaucoup du dernier tome !

La conclusion :

Une ambiance étrange pour cette série dont on attend beaucoup du final ! Tempête de cristal chez Komikku mêle un univers fantasy et sci-fi que le lecteur aura plaisir à découvrir. Son sujet principal est original, à la fois effrayant et poétique, dans le rapport à la disparition des gens qu’on aime et la façon de les « conserver » comme des bijoux précieux se vendant à prix d’or sur des marchés noirs !!

Vivement le tome final, qui, je l’espère va nous « scotcher » autant que les deux premiers tomes sont surprenants !!!