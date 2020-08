Tout sur les châteaux de la Loire est un guide pratique et complet, paru aux éditions Ouest-France, en mai 2020, qui invite à découvrir plus d’une quarantaine de châteaux, qui magnifient un territoire allant de Gien à Serrant, soit sur six départements.

Le livre à rabats, débute par une carte, présentant ainsi la région et les châteaux à découvrir. Une introduction dévoile la vallée de la Loire comme bénie des dieux, attirant les hommes, dès la préhistoire, par sa richesse de ses alluvions et la douceur de son climat. Le plus long fleuve de France est aussi une frontière naturelle, entre le nord et le sud du pays. Une terre douce et prospère, où la vigne, apportée par les Romains, a trouvé son territoire…

Les châteaux se présentent par ordre alphabétique, avec quelques points de couleurs, pour déterminer rapidement les caractéristiques des différents monuments. Ainsi l’on retrouve les incontournables demeures royales, les jardins remarquables, l’art contemporain, la cynégétique, la viticulture et le mobilier d’exception. C’est donc par le château d’Amboise que débute le guide, qui se trouve parmi les incontournables demeures royales et les jardins remarquables.

Ainsi de suite, à chaque double page, ou plus, est à découvrir un beau château du Val de Loire. Les paragraphes plutôt courts et agréables à lire, présentant le monument, son histoire, ses particularités et curiosités. Des encadrés viennent apporter des informations supplémentaires sur des personnages historiques, tandis que d’autres vont détaillés ce que l’on aime à retrouver dans l’édifice, ou non loin de là. De nombreuses photographies accompagnent parfaitement le guide, apportant aussi leurs lots d’informations et de curiosités. L’adresse postale et l’adresse web sont à retrouver, afin d’aller plus loin dans les recherches et de vouloir le visiter. Un index des sites par département est à retrouver à la fin de l’ouvrage, pour un cheminement plus classique et logique.

Tout sur les châteaux de la Loire est un guide pratique et complet, paru aux éditions Ouest France. Un ouvrage agréable à découvrir, entre informations pratiques, historiques et belles photographies, qui propose de partager ses trésors…