BD – Les règles de l’amitié : Un titre sang pour sang à double sens !!! Jungle Éditions

Partagez





Une rentrée en seconde au lycée, ça n’est pas toujours facile !! D’autant plus quand on est nouvelle, qu’on ne connait personne, qu’il faut se faire des amies/s … et que, dès le premier jour, un incident de la plus haute importance se produit !! Heureusement, dans « Les règles de l’amitié »#sangtabou aux Éditions Jungle, les filles ont des codes d’honneurs !!!! Un one shot jeunesse qui décline la couleur rouge comme un arc en ciel ! Dispo depuis le 20 Août !!!

Le décor :

Le matin … rentrée scolaire … Réveil compliqué pour certaines et plus actif pour d’autres ! Abby, Brit et Christine sont trois copines prêtes à se retrouver pour cette nouvelle année. Chacune d’elle est complètement différente des autres. Abby, engagée, féministe, inspirée par les « révoltes de jeunesse» de sa mère. Elle entretient un blog sur internet, où elle laisse couler toutes ses révoltes personnelles. Brit, déterminée, douce et coquette, qui souffre d’une maladie inconnue et rêve d’en trouver l’antidote. Christine, qui vit avec sa grand-mère, un brin garçon manqué, studieuse et très « scientifique ».

Quant-à-elle, Sacha est une nouvelle venue dans la jungle du lycée. Pour se faire des amies/s, elle décide de s’inscrire au test de Cross-country organisé par le lycée. Mais déjà, elle fait face aux deux « mégères » du groupe, qui ne manquent pas de la bousculer pour lui faire échouer le test.

Leur quotidien est bercé par les cours, le sport, les garçons, pas si “dégueu” cette année !! Puis, les réunions entre filles et, les délicieux cookies de la mère de Brit. Jusqu’au jour où un événement, pourtant tout à fait naturel, va venir bousculer leurs idéaux. Un évènement qui fera naitre une véritable amitié mais surtout un activisme menstruel prononcé dans un lycée où les « oreilles » de la raison ne sont pas toujours ouvertes !!!!

Le point sur la BD :

Le duo d’autrices, Lily Williams et Karen Schneemann, ont décidé de nous en faire voir de toutes les couleurs … enfin, presque ! D’un dégradé de rouge surtout !! Le rouge de la colère, le rouge de la vie, le rouge des coeurs amoureux …

Elles présentent dans « Les règles de l’amitié », des sujets pas toujours facile à aborder, et pourtant tellement naturels qu’on se demande pourquoi ils sont tellement tabous !

D’abord, l’arrivée des règles, pas toujours facile à gérer pour des pré ados ou adolescentes, dont le corps ne cessent de changer à vue d’oeil. Ensuite, le sentiment de honte que certaines/s, mal renseignées/s, font perdurer autour du sang menstruel. Le tout, enveloppé par les premiers émois amoureux, les questionnements sur la douleur occasionnée, la gestion du sujet par les parents. Mais aussi, par toutes les autres personnes dans l’univers, qui pourraient aider à améliorer et faciliter la condition féminine au moins une fois par mois !!!!

Un véritable « postulat », aux Éditions Jungle, vulgarisé à souhait, qui mettra tout le monde d’accord sur ce que sont les menstruations, les règles, les rouges, les périodes …!! Appelez-les comme vous voudrez mais parlez-en ouvertement non de Zeus !

La conclusion :

Une aubaine dans l’univers immédiat de nos ados et pré ados, prêts à changer d’opinions sur l’hémoglobine naturelle des filles/femmes/soeurs … Les règles de l’amitié aux Éditions Jungle préparent, non sans humour et affection, les mentalités de chacun à s’ouvrir sur la connaissance personnelle, et la « dé-taboutisation » des menstruations ! Une BD qui décoincera les plus « coincés », agrémentée de références sur le sujet et, d’un « guide des règles » pour terminer en beauté !!! Une belle idée que certains jugeront féministes, et pourtant, qui semble encore nécessaire alors que nous sommes au 21e siècle !!! Bravo à ce duo d’autrices pour cette BD audacieuse et pleine de bon sens !