Quelle huile choisir pour le démaquillage ?

Le démaquillage de la peau est une étape importante dans toute routine beauté. Et pour cause, en plus de nettoyer la peau et enlever les traces de maquillage, il permet de l’hydrater et de la rafraîchir. En plus d’être efficace pour venir à bout du maquillage le plus tenace, l’huile évite les démaquillages trop agressifs et est parfaite pour les peaux les plus sensibles. Avec les huiles végétales, on nettoie et on hydrate en même temps.

Si les eaux florales sont appréciées pour le démaquillage , elles ne sont pas aussi douces pour la peau que les huiles végétales. Huile de coco, huile d’amande douce ou encore huile d’avocat font des miracles sur votre peau. Le meilleur moyen d’avoir une belle peau au réveil !

Pourquoi choisir de l’huile pour se démaquiller ?

Les eaux micellaires et démaquillant à base d’eau ne sont pas toujours efficaces pour retirer les traces de mascara waterproof. Le maquillage est souvent composé de corps gras et d’huile qui se retirent beaucoup plus facilement avec de l’huile. Se démaquiller à l’huile évite ainsi les multiples coups de coton, qui peuvent se révéler abrasifs pour votre peau. Elle permet ainsi de démaquiller la peau en douceur mais aussi d’hydrater l’épiderme. Elle nettoie et nourrit la peau en profondeur.

Quelle huile choisir ?

Tout va dépendre de vos préférences mais aussi de votre type de peau , selon Laura Goudreau, spécialiste beauté du site Superbelles . Pour les peaux mixtes à grasses, elle conseille de choisir l’huile de jojoba, l’huile d’abricot ou encore l’huile d’olive. Pour les peaux sèches, elle recommande l’huile de coco ou l’huile d’avocat, particulièrement efficace pour le démaquillage des yeux. Pour les peaux sensibles, rien de mieux que l’huile d’amande douce ou encore l’huile de ricin, qui fait également de beaux cils. Enfin, pour les peaux matures, elle suggère l’huile d’argan, bourrée d’antioxydants.

Comment se démaquiller ?

Pour le démaquillage, chacun sa méthode. La méthode la plus populaire consiste à imbiber un coton d’huile afin d’enlever les traces de maquillage et les particules de pollution qui se seraient déposées sur le visage. Préférez des bouts de coton lavables en machines afin d’éviter le gaspillage. Vous pouvez également déposer un peu d’huile dans le creux de votre main et masser votre visage du bout des doigts. Vous obtiendrez un démaquillage tout en douceur, zéro déchet. On finit par nettoyer son visage à l’eau ou avec son savon habituel pour éviter de garder la peau huileuse toute la nuit.