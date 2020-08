Goodbye, my Rose Garden – Manga -Komikku Éditions

Partagez





Goodbye my Rose garden aux Éditions Komikku est un seinen qui se déroulera en 3 « actes ». Premier tome à paraitre le 28 Août et les suivants avec à peu prés deux mois d’intervalle entre chaque !!

Une jeune Japonaise décide de traverser les mers pour rencontrer le romancier qu’elle idolâtre. Arrivée en Angleterre, ce n’est pas une idole qu’elle va rencontrer, mais une aristocrate au passé trouble qui va l’embaucher comme gouvernante. Chemin faisant, elle vont se découvrir une passion commune : Les livres.

Le décor :

Hanako est une jeune Japonaise passionnée par les livres. Tout particulièrement par une auteur qu’elle adore : Victor Francks et qu’elle souhaiterait rencontrer au plus au point. Elle décide de traverser les mers pour rejoindre la patrie de celui qui l’obsède. : Londres. Mais, arrivée sur place, elle est confrontée au désespoir lorsqu’elle comprend que son idole est inaccessible. La maison d’édition de l’auteur refuse de lui octroyer une interview. Hanako est désemparée.

C’est lorsqu’une charmante courtisane, touchée par son désespoir, lui propose de devenir sa gouvernante, que son destin bascule.

Hanako pensait trouver un auteur qu’elle admire par dessus tout, mais c’est une requête incongrue qui va lui « tomber » dessus : Alice, la jeune aristocrate qui l’a embauchée, souhaite que celle-ci l’aide à mettre fin à ces jours. En échange, elle l’aidera à rencontrer le fameux Victor Franks ….

Le point sur le manga :

Waouuuuu !!! C’est le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque vous découvrez les illustrations de ce nouveau manga aux Éditions Komikku. Toutes les planches sont superbes et dévoilent, avec une réalité incroyable, un scénario empreint de passion et de sensualité. En toile de fond, l’aristocratie Anglaise des années 1900, qui conditionne la femme en « servante obéissante » pour les maris, et l’interdiction de l’amour entre personne du même sexe … Puis, l’histoire de ses deux femmes, d’horizons complètement différents que leur passion rapproche : la lecture, l’amour des livres !! Un superbe premier tome pour ce : Goodbye my Rose Garden, où le lecteur peut ressentir une relation platonique passionnée entre jeunes filles érudites. Et un drame inévitable …

La conclusion :

Un superbe premier tome pour « Goodbye my Rose Garden » aux Éditions Komikku !! Tout dans ce seinen est plaisant : les graphismes, l’histoire de cette jeune aristocrate, rappelant le sort des femmes et de certains auteurs à une époque où les écrivains se cachaient derrière leur oeuvre pour être lus. Et d’un amour platonique entre femmes passionnées de lecture. Le gros coup de coeur du mois d’Août côté manga !!!!