Wilderness, l’adaptation libre du roman de Lance Weller

Wilderness est une bande dessinée d’Ozanam et Bandini, à paraître ce mois d’août 2020, aux éditions Soleil. Un bel ouvrage, adapté librement du roman du même nom de Lance Weller, offrant une narration sensible, démontrant aussi la violence et la complexité de l’âme humaine.

1899, une porte bleue s’échoue sur la plage. Non loin de là, dans une cabane, vit un vieil homme, accompagné d’un chien. La pluie tombe et le tonnerre gronde. Malgré le mauvais temps, le vieil homme reste dehors, sous la pluie, le bruit lui rappelant les canons lançant leurs boulets. Le vieil homme s’assoit sur sa chaise, toujours dehors, sous la pluie battante, puis se souvient d’un bébé qu’il tenait dans ses bras, de leurs regards qui se croisaient, qu’ils s’échangeaient. Il se remémore aussi une femme à ses côtés, formant ainsi une jolie petite famille. Le vieil homme laisse couler une larme… Un chien arrive à sa hauteur, le vieil homme le rassure, expliquant qu’il a raison, qu’il est temps d’aller se coucher. Les souvenirs de guerre lui reviennent encore… Le lendemain, après une nuit orageuse et tumultueuse, le vieil homme se retrouve les pieds dans l’eau, pour pêcher un maigre repas.

Le récit est découpé en chapitres, offrant une lecture plaisante et bien ficelée, pour comprendre la vie de ce vieil homme marquée par la violence de la guerre, entre autres. Abel Truman, vétéran de la guerre civile, vit reclus et brisé, sur la côte nord-ouest du Pacifique, avec un chien pour seule compagnie. Le vieil homme est tourmenté par son passé, la guerre et ses horreurs, mais aussi la perte de sa fille et de sa femme. En quête de rédemption, avant de rendre l’âme, le vieil homme va croiser sur son chemin deux brutes qui vont le laisser pour mort… Mais le vétéran va aussi faire de belles rencontres, bénéfiques, l’aidant à retrouver un peu de foi. La bande dessinée est surprenante, offrant une lecture qui passe beaucoup par le dessin, car la narration est pratiquement nulle, et les dialogues saisissants, entrecoupé par des flashbacks. L’histoire présente une fresque historique, et aussi tragique, d’un homme brisé et marqué par la guerre de Sécession. Le dessin est superbe, surtout en noir, gris et blanc, offrant une belle narration, des images marquantes et expressives.

Wilderness est une adaptation du roman de Lance Weller, en bande dessinée, à paraître aux éditions Soleil. Un bel ouvrage, présentant la vie d’Abel Truman, un homme marqué par la guerre de Sécession, bouleversé par la perte de sa femme, de sa fille, profondément meurtri par son passé qui se rappelle à lui.