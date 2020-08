Comment mieux récupérer après l’effort sportif ?

Pendant une séance de sport, en plus de perdre de l’énergie, on fatigue également beaucoup nos muscles. Il est donc essentiel après une séance de sport, d’adopter quelques réflexes pour aider notre corps à se régénérer et à récupérer plus rapidement. Pour ce faire, voici 4 conseils d’aide à la récupération sportive :

Se réhydrater au maximum après l’effort

Quand on fait de l’exercice, on a tendance à beaucoup transpirer et l’on perd donc beaucoup d’eau. En effet, durant une séance de sport notre corps est à la fois en train de régler notre température, mais travaille également à évacuer les toxines. C’est pourquoi, la réhydratation de votre corps va permettre d’éliminer les déchets que vous avez accumulés pendant l’exercice, de compenser vos éventuelles pertes en minéraux (contenu dans l’eau), et d’aider à la reconstitution de réserves de sucres stockés dans les muscles (aide à produire de l’énergie).

Ainsi, pour réajuster tout cela, il est conseillé de boire au minimum 1,5 litre d’eau dans les heures qui suivent votre séance de sport. De cette manière, vous aurez fait le plein en minéraux et votre organisme se débarrassera un peu plus rapidement des acides lactiques produits par les fibres de vos muscles. Toutefois, il ne faut pas juste s’hydrater après le sport, pensez également à vous hydrater avant et pendant.

Prendre de bonnes habitudes alimentaires

Pour réussir à récupérer votre énergie rapidement, il est aussi très important de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Et cela, immédiatement après l’effort et quelques heures après l’effort.

Immédiatement après l’effort, il est important de réapprovisionner son corps en sucre. En effet, lorsque les muscles sont utilisés, ceux-ci puisent dans le stock de glycogène. Il est alors aussi important de se réapprovisionner en glucoses après l’effort. Par exemple, essayez de consommer des fruits frais comme des bananes, des agrumes, du raisin, etc.

Il faut également veiller à prendre son repas quelques heures après avoir fait du sport. En effet, il est important de laisser le temps à l’organisme de bien récupérer. Au niveau de l’alimentation, préférez plutôt prendre des fécules, des végétaux frais, du poisson ou de la viande grasse.

Il est également conseillé de consommer du guarana, en effet le guarana améliore les performances physiques. Il s’agit d’un stimulant naturel qui agit sur l’énergie du corps avant, pendant et après la séance. Idéale pour le sportif, cette substance peut également être utile à la concentration durant l’effort. Le guarana étant une plante, elle peut-être consommée au naturel, sous forme de compléments alimentaires.

Ne pas trop s’étirer

Après une séance de sport, on a souvent tendance à beaucoup s’étirer pour éviter les courbatures et douleurs musculaires qui surviennent après l’effort physique. Il est toutefois déconseillé de trop s’étirer, certaines recherches ont prouvé qu’en réalité s’étirer de trop pouvait engendrer l’effet inverse. Veillez donc à bien effectuer vos étirements, sans vous éterniser et faites attention à ce que votre dos reste bien droit, et votre respiration profonde tout du long.

Passer une bonne nuit de sommeil

Finalement, nous allons terminer avec un conseil évident pour bien récupérer : passer une bonne nuit de sommeil. En effet, le meilleur moyen pour vous de récupérer rapidement est de vous reposer. Le repos est bénéfique au corps, mais également à la santé mentale, il est très important de garder un rythme de sommeil conséquent et régulier.