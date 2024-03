Les règles de l’amitié – La ligne rouge !! – Éditions Jungle

Partagez





Après avoir bousculé le lycée avec des idées novatrices, la petite troupe des « règles de l’amitié » se retrouvent pour une rentrée sur les chapeaux de roue !! Des projets, certes, mais aussi beaucoup de tracas pendant ces vacances d’été !!

Une suite pour ce titre avant-garde et fun qui parle de « règles » dans tous les sens du terme, mais aussi d’amitié forte et réglo !!!!

À retrouver aux Éditions Jungle depuis janvier 24 !!! (+8)

Le décor :

Les filles peuvent être fières d’elles ! Grâce à l’intervention, coup de poing d’Abby et son groupe de travail, on peut voir le technicien de ménage en train de remplir le distributeur de protections menstruelles gratuites, dans les toilettes du lycée !!!! Une victoire en matière de justice menstruelle gagnée avec brio puisqu’il s’agit là de dons.

Mais la partie n’est pas terminée et d’autres projets sont à venir.

Mais avant tout, il faut soutenir Sacha qui revient de l’hosto après une opération contre l’endométriose ! Christine enfile son casque et file à vélo la rejoindre chez elle. Pendant qu’Abby finit d’écrire sur son blog « La ligne rouge », et que Brit dit au revoir à son amoureux !!

Première arrivée, Christine qui pose beaucoup de questions, et avoue à Sacha, qu’elle ne sait pas comment déclarer ses sentiments à Abby. Elles se connaissent depuis tellement longtemps maintenant, qu’elle a peur de briser leur quatuor amical en se prononçant.

D’ailleurs, lorsqu’Abby arrive, il y a un gros malaise… Relevé par Brit qui débarque enfin et qui clôture le mal-être en demandant de voir les cicatrices laissées par l’opération !!

Ces quatre-là n’ont pas fini de vous pimper le neurone avant la fin, car en plus de la guerre menstruelle qu’elle gère, il y a aussi tous les « petits » soucis de tous les jours : amours, choix du bon chéri, coming-out…

Le point sur la BD

Retour sur la seconde partie des « règles de l’amitié », aux Éditions Jungle, avec ce titre à double sens, pour signifier un thème plus que féminin !

Un quatuor toujours aussi complice, malgré la valse de la vie, toujours mouvementée en cette période teen-age. Lily Williams a le don de toujours pointer exactement, et avec justesse, tout ce qui fait l’adolescence : études, premières relations sérieuses, choix de l’élu, coming out, et … par-dessus tout amitié sincère et responsable !!! Les thèmes abordés sont, évidemment, primordiaux dans la vie des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. Et, le duo d’autrices nous sert des détails dont on devrait parler plus souvent dans les livres consacrés à cette tranche d’âge.

Elles abordent les sujets avec une simplicité et une bonne humeur incroyable. Tous les problèmes ont des solutions avec ces solutions notre petite troupe chérie. L’amitié avant tout illustrée de façon pétillante, fun et adorable par Karen Scheemann.

La conclusion :

Une BD que l’on affectionne tout particulièrement avec son peps et ses sujets ciblés teenage. Ce second tome des règles de l’amitié voit ses personnages grandir et s’affirmer. On suit les quatre filles avec attention et affection tant on aimerait qu’elles soient nos propres amies. Rien ne saurait faire faillir leur connivence et leur joie de vivre !

À imposer dans les bibliothèques scolaires et à faire lire comme le premier tome paru aux Éditions Jungle, à tous les pré-ados !!!