Formules et prières de guérison – Ed. Leduc

Formules et prières de guérison est un ouvrage de Davina Delor, paru aux éditions Leduc, en février 2024. Un livre qui réunit toutes les connaissances de l’autrice, nonne bouddhiste, et qui propose de découvrir la pratique, les prières, invocations et rituels pour guérir le corps, l’âme et l’esprit.

L’ouvrage de 272 pages débute avec un sommaire, qui présente cinq grandes parties. Un avant-propos de l’autrice vient préparer les esprits et expliquer pourquoi ce livre. Ainsi, Davina explique que lorsqu’on arrive à un moment de la vie où le temps file à une vitesse vertigineuse, il n’est question que de retenir le sens des défis qui font la richesse de ce séjour sur Terre. Au travers d’épreuves, de difficultés, mais également de bonheurs et de joies partagées, la prise de conscience de la valeur de l’expérience humaine enseigne et guide, au-delà des souffrances. Le corps est un joyau, une bénédiction, avec une énergie vitale, à la fabuleuse puissance de régénération.

Le livre offre à découvrir les pratiques de purification et de nettoyage intérieur, avec des rituels pour se libérer, purifier, initier, guérir des peurs par la danse, la musique, les sons, les heures guérisseuses, les phrases et les mots. L’ouvrage réunit également les pouvoirs sacrés des anges et archanges, pour soigner le deuil avec Aznaël, protéger la nature et les animaux avec Ariel soigner l’anxiété avec Mickaël, cheminer sur l’Eveil spirituel avec Jophiel… Le guide propose de se connecter à la grâce des prières et des invocations, mais aussi de découvrir les secrets de guérison, par les sciences divinatoires, les runes et les pierres. L’ouvrage riche et complet invite à se relier à l’énergie universelle, et d’activer sa capacité à se soigner, et à conserver son énergie vitale, pour se libérer, entre autres.

Formules et prières de guérison est un guide unique, des éditions Leduc. Un ouvrage complet et riche, qui vient présenter 100 puissants secrets de guérison, des pratiques et soins pour se protéger, se soigner et entretenir sa maison, lieu sacré…

