Oxalys – La clé fragmentée

La série jeunesse Oxalys, des éditions Delcourt, se poursuit avec ce deuxième tome intitulé La clé fragmentée, paru en mai 2024. Une bande dessinée de Dara qui présente la suite des aventures des Vagabandits, partis à la recherche d’Oxalys , une île mythique.

Dans le marais de Myrkky, des soldats courent après un minossien. Ils arrivent à l’encercler, à le frapper, pour qu’il tombe au sol. Ils le menacent pour savoir où se cache la fuyarde. Mais l’un d’eux réplique que cela ne sert à rien, car les minossiens sont plutôt obstinés ! Les autres pensent qu’il est inutile de perdre du temps. Ils repartent donc, laissant derrière eux le minossien. La créature explique à une jeune fille qu’elle peut sortir, car ses poursuivants sont partis. Il s’agit d’Eilath, qui vient d’être aidé par Knossos… Dix ans plus tard, les deux compères sont toujours ensemble et font partie des Vagabandits. Avec leurs compagnons, ils se trouvent le long du fleuve Potamos, pour un entraînement. Zoubi affirme qu’ils doivent tous s’exercer. Elle indique donc que c’est l’heure de la magie ! Neela semble déterminée à perfectionner sa magie, tandis que Rod pense à manger.

L’aventure fantastique se poursuit donc pour les Vagabandits, qui sont déterminés à retrouver Oxalys et à découvrir ce que cache la tiare du sorcier. C’est auprès d’un ami de Zoubi qu’ils vont trouver de l’aide. Ainsi, une nouvelle mission s’annonce et non sans danger… La bande dessinée reste rythmée, avec son lot de rebondissements, de révélations et combats, pour les jeunes héros tous déterminés à rechercher un mystérieux continent. Malheureusement, la tiare semble intéressant un terrible démon qui envoie une puissante créature, dotée de magie, à leur poursuite. Les héros ne vont pas faire que de bonnes rencontres, dans ce deuxième tome palpitant, qui se lit facilement. Des flashbacks permettent d’en apprendre un peu plus sur Knossos et Eilath, ainsi que le lien qui semble les unir. Le dessin reste dynamique, avec un trait énergique, rond, au style manga, et à l’univers coloré.

La clé fragmentée est le deuxième tome de la série jeunesse Oxalys, des éditions Delcourt. Un album qui présente un univers fantastique riche, des héros singuliers, courageux et attachants, un monde hostile, un combat du bien contre le mal…