Libérez vous avec “Mon cahier Reiki”

Plongeons dans l’univers vibratoire du Reiki avec le nouveau joyau énergétique signé Angélique Reiff et magnifiquement illustré par Justine Criquioche : “Mon cahier Reiki”. Ce livre, paru chez les Éditions Le Courrier du Livre, n’est pas simplement un guide de techniques énergétiques, mais une véritable invitation à la transformation personnelle.

Dès l’ouverture de ce cahier à spirales, on est happé par la promesse de se libérer et de s’épanouir pleinement à travers 24 activités énergétiques. Angélique Reiff, dont nous avions déjà parlé auparavant ICI, nous guide à travers les 7 piliers essentiels du Reiki – résonance, esprit, purification, et bien plus encore – offrant ainsi une exploration complète et enrichissante de cette pratique ancestrale japonaise.

Ce qui rend ce cahier unique, c’est sa capacité à intégrer le lecteur dans une expérience interactive et personnelle. Chaque activité est conçue pour être simple et accessible, tel un journal intime qui évolue avec nous. Imaginez-vous créer votre propre antahkarana, vous adonner au Shinrin-yoku (bain de forêt thérapeutique), ou encore explorer les mystérieux Kotodamas à travers leurs quatre lignes de sons purs.

Explorez la pratique du Reiki différemment

Mais ce n’est pas tout : l’aspect visuel joue un rôle central dans cette immersion. Les illustrations captivantes de Justine Criquioche et les QR codes disséminés à travers le cahier ajoutent une dimension multimédia, permettant aux lecteurs de plonger encore plus profondément dans l’univers du Reiki, enrichi de belles images et de chants/musiques inspirants.

Ainsi, “Mon cahier Reiki” n’est pas seulement un livre, c’est un compagnon de route qui vous encourage à noter vos réflexions, à exprimer vos émotions à travers les couleurs, et à suivre votre propre évolution personnelle. C’est une pratique vibrante et profonde qui promet de vous recentrer, de vous revitaliser et de vous connecter à votre énergie intérieure.

En résumé, si vous cherchez à découvrir ou à approfondir votre pratique du Reiki d’une manière dynamique et engageante, “Mon cahier Reiki” est le guide parfait.

Laissez-vous guider dans un voyage qui allie sagesse ancestrale et modernité interactive, pour une expérience qui transformera votre vie.

Disponible sur Amazon ICI >>