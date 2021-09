Pataquès – Les philosaures

Les philosaures est un nouveau titre de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, paru en septembre 2021. Une bande dessinée pleine d’humour, de Marc Dubuisson et Régis Donsimoni, qui présente un univers plein de dinosaures doués de parole, faisant face aux mêmes interrogations que le commun des mortels.

Si les philosaures avaient existé, si finalement ils avaient été plus humains et philosophes que les futurs Homo Sapiens, ça aurait pu donner des saynètes telles que cela… Un dinosaure explique à un autre qu’il faut faire du sport, que cela est bon pour la santé. Bref que le sport c’est la vie ! Pour lui, c’est simple, y’a pas un jour de sa vie où il n’a pas fait de sport. Enfin, cela dit, sauf la fois où il s’est pété les tendons, ou lorsqu’il a eu ses problèmes au genou, ou encore quand il s’est fait les ligaments croisés. Puis, il s’arrête un instant, se demandant pourquoi il s’infligeait tout cela… L’autre dinosaure, qui continue à brouter, lui répond qu’il n’en a aucune idée !

Les dinosaures philosophent à tour de bras et sur tous les sujets, dans ce petit album, plein de questionnements sur la vie et la mort, mais aussi sur des questions métaphysiques. Ainsi, les dinosaures, doués de paroles, semblent faire face aux mêmes problèmes et interrogations que le commun des mortels. C’est à travers 100 strips amusants et efficaces, que l’on suit les inquiétudes, envies, dilemmes et interrogations de chacun, généralement en quatre cases. La bande dessinée traite du temps, de l’existence, du bonheur, et autres sujets philosophiques, puis, en point de chute, après réflexion, vient à dire que tout cela semble bien navrant, dérisoire et banal… Le dessin est simple, expressif, sans trop de fioritures, néanmoins efficace et plaisant, avec ces dinosaures attendrissants.

