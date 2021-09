La collection Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or, se complète avec une nouvelle pochette de Cartes à gratter, Cherche et trouve à Galar, paru fin août 2021. Une pochette, avec tout le nécessaire, qui propose dix grandes cartes à gratter, pour les enfants, afin qu’ils puissent retrouver plusieurs Pokémon.

La pochette se compose de dix grandes cartes à gratter, à encre noire, d’un bâtonnet en bois, ainsi que d’une feuille volante, avec les instructions. L’activité manuelle est simple, tout comme les indications à suivre, pour pouvoir réaliser de superbes tableaux des Pokémon. Ainsi, il suffit de gratter l’encre noire avec le bâtonnet de bois, pour faire apparaitre les créatures fantastiques. Il y a des cartes « scènes », où des Pokémon sont à retrouver et des cartes « devinettes », où des charades et devinettes sont à solutionner, pour ensuite retrouver les bons Pokémon.

Les cartes « devinettes » présentent des formes de Pokémon, à gratter, dans lesquelles il va falloir retrouver d’autres Pokémon. Des scènes sont dévoilées, fourmillantes de détails, pour rendre le jeu plus attrayant et plaisant. De même, ou presque pour les cartes « scènes », où trois Pokémon sont à retrouver. Les tableaux sont grands, et une fois de plus, fourmillants de détails et de créatures de Galar, entre autres, pour attiser la curiosité et aiguiser le sens de l’observation des enfants. L’activité est simple, pratique, car la pochette regroupe tout le nécessaire et se transporte facilement, pour un week-end, ou une soirée. Les instructions sont claires, et les solutions données, pour les plus curieux et moins patients. Les scènes foisonnent de détails, le graphisme est plaisant et l’univers des Pokémon à Galar plaira aux enfants.

Pokémon – Cartes à gratter – Cherche et trouve à Galar est une nouvelle pochette d’activités, des éditions Les livres du Dragon d’Or, qui propose aux enfants de s’amuser et de relever des défis, en grattant des scènes de cherche et trouve foisonnantes de détails et de créatures.