L’invasion des nids de frelons dans le 95 Val-d’Oise

Un frelon est un insecte volant nuisible qui présente la même apparence que les guêpes. Ce prédateur des abeilles fait son nid dans les maisons et les jardins. Depuis quelques années, ses nids envahissent de plus en plus le département 95 Val-d’Oise et cela devient un problème récurrent.

La période d’invasion des nids de frelons

Tout au long de l’été, la majorité de la population passe plus de temps dans leur jardin ou dans leur cour. Ils organisent des barbecues ou des fêtes pour les enfants.

Les frelons profitent également de ces occasions pour s’incruster sans invitation. En effet, ils sont connus pour leur manie de se poser sur les aliments. Ils sont autant amoureux de la « bouffe » que l’homme et peuvent même déguster les glaces.

L’on comprend alors que la saison estivale est la période idéale pour une grande invasion de nids de frelons dans le 95 Val-d’Oise.

Puisqu’ils arrivent à se nourrir convenablement, ils ont alors de la facilité à vite se multiplier et augmentent, par la même occasion, les risques d’infection pour l’homme, surtout ceux qui sont allergiques à leurs piqûres. Cette prolifération débouche également sur l’apparition de plusieurs nids dans les environs des habitations.

Comment détecter les nids de frelons ?

La plupart du temps, les nids de frelons ne sont pas souvent à portée de vue. Il sera donc difficile pour vous de reconnaître les espaces qu’ils ont infectés. Ce n’est que lorsque l’invasion s’accroît que vous commencerez à voir clairement ces parasites.

Toutefois, si vous remarquez fréquemment ces insectes dans les alentours, il est alors probable que les nids de frelons soient présents sur votre propriété ou non loin de votre habitation. Il faut noter que plus l’apparition des frelons augmente dans le 95 Val-d’Oise, plus les tailles de leurs refuges doivent être grandes.

Vous commencerez à trouver les nids de frelons dans les structures de votre maison, sur les arbres qui sont dans vos cours, en dessous des glissières, au niveau des égouts, etc. Dès que vous faites ces découvertes, il est important de prendre des dispositions, car votre environnement peut devenir un risque pour vous. Toutefois, si vous êtes allergique aux frelons, contactez rapidement des professionnels de la destruction nid de frelon 95 pour vous aider.

Quelles astuces pour se débarrasser de l’invasion des nids de frelons ?

Vers la fin de l’été, les frelons deviennent plus dangereux et peuvent constituer une source de poison, de chaleur, etc. Au fur et à mesure que leurs nids prennent de la taille, ils deviennent difficiles à éliminer. C’est la raison pour laquelle il faut s’en occuper le plus rapidement possible.

Lorsque vous repérez un frelon, essayez de le suivre pour trouver son nid. Ensuite, placez un sac sous le refuge et coupez ce dernier en utilisant une cisaille télescopique. Il tombera donc directement dans le sac et vous le fermerez hermétiquement. Il est recommandé que cette opération se fasse à l’aube pendant que les insectes dorment afin de réduire le risque d’une attaque.

Vous pouvez aussi mettre en place des pièges (bouteille avec du vinaigre blanc et viande si possible) pour les exterminer.