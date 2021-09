Des goûts et des couleurs – Histoires de fruits et légumes

“Des goûts et des couleurs – Histoires de fruits et légumes” est le nouvel imagier photo d’Ianna Andréadis disponible aux Éditions Les Grandes Personnes. Dépourvu de narration, le tout-petit va se raconter ses propres histoires autour d’une sélection colorée de fruits et légumes.

Le maître mot de cet ouvrage : observer !

Ce nouvel album d’Ianna Andréadis se distingue par sa double créativité, puisqu’il est fou de réalisme et sans aucune narration. Il est d’ailleurs de plus en plus rare de trouver ce genre d’imagier et c’est bien dommage, car en plus d’attirer l’œil des tout-petits, il va leur permettre d’apprendre, d’identifier et de reconnaître toutes sortes d’objets plus facilement.

“Des goûts et des couleurs”, ce sont 24 pages de photos de fruits et légumes. Le jeune lecteur pourra apprécier chaque détail, un peu comme sur des étales que l’on retrouverait dans un marché. Il aura le choix de les observer tout simplement, de s’attarder sur leur forme, leur couleur, leur particularité. Il pourra aussi apprendre chaque nom des fruits et légumes qu’il observe, raconter des anecdotes à leur sujet, liées au quotidien. Le livre permet aussi d’apprendre à compter, de reconnaître les couleurs, de comparer, etc.

Les petits n’auront qu’à se laisser guider par les pages et choisir les fruits et légumes qu’ils aiment ou aimeraient déguster. De quoi éveiller leur curiosité et leur donner envie de goûter à chacun d’entre eux. Enfin, nous avons été impressionnés par le nombre de fruits et légumes listés en quatrième de couverture. Ils sont d’ailleurs classés par ordre d’apparition, une riche idée pour les parents qui auraient besoin qu’on leur rafraîchissent la mémoire.

“Des goûts et des couleurs” fait partie de ces livres qui nous montrent à quel point la nature est belle. Il va rejoindre le quotidien des enfants dès 3 mois, puisque son petit format cartonné est idéalement solide. De beaux moments d’émerveillement en perspective !