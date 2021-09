“Une maman c’est comme une maison” d’Aurore Petit

“Une maman c’est comme une maison” est un album illustré par Aurore Petit à retrouver aux Éditions Les fourmis rouges. L’auteure invite le petit à suivre l’évolution d’un bébé depuis le moment où il est dans le ventre de sa maman jusqu’à ses premiers pas. Il n’aura donc aucun mal à s’identifier, quant aux mamans, émotions garanties !

Aurore Petit : Un style unique nourrit d’émotions

“Une maman c’est comme une mélodie”, “Une maman c’est doux”, “Une maman c’est comme un refuge”, “Une maman c’est comme la Lune dans la nuit” et c’est bien plus encore… Un peu comme une comptine que l’on chanterait à son bébé pour l’endormir, Aurore Petit nous livre ici une pépite visuelle aux couleurs vives et intenses. Nous avons parfois eu l’impression d’un récit au style pop art dédié aux tout-petits. Pour faire vivre chacune de ses pages, elle dessine à la plume et colorie à l’ordinateur. Et tout y est ! Les dessins semblent s’animer, les personnages tout autant, les expressions du visage sont bien là. Quant aux scènes, elles sont réalistes puisqu’elles s’inspirent du quotidien de tout parent, autour des étapes importantes de la vie de bébé.

Une narration visuelle percutante

Les textes sont certes concis, mais ils font que l’on s’attarde plus longuement sur les dessins. Et on apprécie chaque détail. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le père n’est pas mis de côté, bien au contraire. Il est quasi présent sur toutes les planches, aux côtés de bébé et de maman comme acteur également. Quant aux petits, ils seront d’autant plus touchés par l’histoire car ils se reconnaîtront. Tout permet l’identification. L’auteure réussit bien à nous embarquer, à tel point qu’on se demande à qui s’adresse vraiment ce livre : aux tout-petits ou à la maman ? Les deux, cela ne fait aucun doute. Attention, il n’est pas exclu qu’une larme soit versée lors de la première lecture…

« Une maman c’est comme une maison » est un album esthétiquement réussi. Aurore Petit nous embarque dans son univers dès la page de couverture. La narration est poétique, les illustrations sont représentatives du lien indéfectible qui unit les parents à leurs enfants.