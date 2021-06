Pépé à la mer – Un album rafraîchissant aux Éditions Les 400 coups

« Pépé à la mer » est un album sorti tout droit de l’imagination du duo Rhéa Dufresne et Aurélie Grand à retrouver aux Éditions Les 400 coups. Un livre drôle et rafraîchissant, au même titre que son héros qui ne manque pas d’humour au grand dam de ses voisins de serviette.

Attention, Pépé arrive !

Il suffit d’observer la couverture du livre pour avoir le sourire jusqu’aux oreilles. La mine enjouée de Pépé dénote clairement des bouilles affolées autour de lui. Cela annonce la couleur : Pépé sait ce qu’il veut, il a du caractère et l’assume, au point d’être un tant soit peu… sans gêne.

Mais qu’est-ce qu’il est drôle ! Les enfants vont l’adorer, cela ne fait aucun doute.

On retrouve donc Pépé à Mouettes-sur-Mer pour une virée à la plage. Chouette, se dit-il ! Mais quand les gens déjà présents se rendent compte de son arrivée, l’inquiétude remplace la quiétude. On comprend rapidement que Pépé est connu, mais pourquoi ? Hé bien, parce que Pépé est un véritable ouragan lorsqu’il vient se baigner. Il enquiquine les gens qui sont là pour lézarder, manger des glaces, faire une sieste, lire, écrire, construire des châteaux de sable, bronzer, roucouler, jouer au volley, etc.

Cela donne place à des situations cocasses qui vont amuser grands et petits. Les adultes feront le rapprochement avec leur propre expérience. Vous savez, la personne maladroite qui nous embête en remuant sa serviette alors qu’on est tranquillement à côté pour lire un livre ?

Cette personne, c’est Pépé !

Pépé est sans gêne, et on adore !

Notre héros est aussi drôle qu’attachant. On suit ses aventures avec entrain. On le voit marcher sur les châteaux de sable lors d’un footing improvisé. Il pêche à l’endroit même où les gens se baignent. En bref, il se permet tout parce qu’il est… vieux ! Et il n’hésite pas à le crier haut et fort.

« Pépé à la mer » est un livre qui fera beaucoup rire les adultes qui se reconnaîtront dans des situations qu’ils ont pu vivre eux-mêmes. Ils apprécieront de partager quelques anecdotes avec leurs enfants déjà fans de Pépé.