Les Femmes à travers l’Histoire – Nouvelle édition

Les Femmes à travers l’Histoire est un ouvrage d’Isabelle Grégor et André Larané une nouvelle édition, enrichie de documents inédits et de nombreuses illustrations. Un livre, des éditions Herodote.net, paru en mai 2021, qui propose un regard global sur la condition des femmes et son avancé.

Après un sommaire bien détaillé, une introduction explique que l’Histoire n’est pas faite que de grands barbus, de fiers perruqués ou encore de petits joufflus. Ainsi, le livre va présenter quelques exemples de femmes qui ont marqué l’Histoire, et la liberté, au fil des siècles et des civilisations. La domination masculine est forte, mais quelques femmes ont pu bouleverser les choses, comme en Egypte où elles mènent leur mari par le bout du nez, ou encore Jeanne d’Arc, qui a pris les armes pour faire la guerre.

Ainsi, l’ouvrage décrit, au fur et à mesure des siècles, que la femme a su s’imposer, là où on ne l’attendait pas toujours et malgré ce rôle de victime qu’elle endosse trop souvent. C’est donc par l’Antiquité et la Préhistoire que débute cette découverte, avec des hommes et des femmes égaux face à la survie. Le livre est curieux, intéressant et captivant, présentant les femmes et leurs rôles, de l’Antiquité à nos jours, avec les présentations de quelques héroïnes et femmes fortes. Entre chaque grande partie, un quiz est à retrouver, pour vérifier ses acquis et s’amuser. L’ouvrage est riche et dense, malgré son petit format pratique. Il est enrichi de documents inédits et de nombreuses illustrations et photographies. Une radiographie complète de la condition de la femme à travers l’Histoire, pour un voyage dans le temps plaisant et instructif, entre grandes figures historiques et vaillantes anonymes.

Les femmes à travers l’Histoire est une nouvelle édition enrichie, des éditions Herodote.net, qui propose de porter un regard global de la condition de la femme, à travers les âges, de son évolution, avec des textes clairs et intéressants, et de nombreuses illustrations.