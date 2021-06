1984 de George Orwell adapté par Frédéric Pontarolo

Frédéric Pontarolo nous propose une version originale et moderne de 1984, le roman culte de George Orwell. Ce roman graphique de science-fiction vient de paraître aux Éditions Michel Lafon.

Résumé

Winston Smith est employé au ministère de la Vérité, chargé de réécrire l’histoire, afin qu’elle soit en accord avec la version du Parti. Il rencontre Julia, une jeune femme qui déteste aussi Big Brother. Ils vont vivre leur amour à l’abri des télespions. Vont-ils pouvoir vivre pleinement, en cachant leurs sentiments, en surveillant leurs actes et leurs paroles, mais aussi leurs pensées ?

Avis

Le roman d’ Orwell est bien connu. Sa vision terrifiante d’un monde totalitaire est souvent reprise avec l’expression Big Brother is watching you. Dans cette adaptation Frédéric Pontarolo en donne une fin plus optimiste que dans la version originale.

La qualité et la beauté du dessin représente magnifiquement l’atmosphère d’oppression. Le lecteur est plongé dans un univers angoissant, cauchemardesque.

A la lecture de 1984, on ne peut s’empêcher de faire quelques parallèles avec notre société.

Une surveillance de plus en plus accrue par les drones ou les caméras de surveillance.

Une population soumise aux médias de masse, qui vous disent quoi penser

1984 est un ouvrage indispensable à tous les fans de science-fiction et à ceux qui ne connaissent pas encore l’oeuvre géniale d’Orwell.