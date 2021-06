Les Mythes grecs en BD, avec humour et modernité

Les Mythes grecs en BD est un ouvrage des éditions Larousse, paru en avril 2021, pour les enfants à partir de 8 ans, qui propose de découvrir la mythologie grecque avec humour et modernité. Un livre de James Davies, décalé et drôle, qui présente dieux, héros et monstres grecs.

C’est par une table des matières graphique que débute le livre, commençant ainsi par une présentation des grandes parties à découvrir par la suite. Sur une première double page, les mythes et les anciens Grecs sont présentés, entre paragraphes et illustrations. Ensuite, un premier récit est détaillé sous la forme d’une bande dessinée. Ainsi le chaos et la création prennent forme sous les yeux des lecteurs, avec beaucoup de narration, et quelques dialogues qui viennent apporter une note d’humour. Il est donc expliqué qu’au début, il n’y avait que le chaos, mais de ce vide tourbillonnant, apparurent les premiers êtres, Gaïa, Eros, Nyx, Erèbe et Tartare.

L’ouvrage oscille donc entre présentations et petits paragraphes et récit sous la forme d’une bande dessinée. Le livre est intéressant, curieux et enrichissant, tout en étant drôle et plaisant à découvrir. En effet, la mythologie grecque est racontée avec beaucoup d’humour et modernité, présentant le commencement, les dieux, les héros, les créatures, mais aussi huit grands mythes, tels que la boîte de Pandore, Orphée et Eurydice, Persée et Méduse, Thésée et le Minotaure… Le ton est décalé entre la narration et les dialogues modernes, apportant une dynamique agréable et entrainante. L’ouvrage est aussi riche que drôle, invitant les jeunes lecteurs à découvrir la mythologie grecque, ces histoires indémodables et toujours aussi puissantes. Le dessin est assez simple, avec un trait vif et expressif, suffisant et amusant.

Les Mythes grecs en BD est un ouvrage des éditions Larousse, qui propose de découvrir la mythologie grecque sous le format d’une bande dessinée, oscillant aussi avec quelques brèves pages de documentaires et présentations, pour une immersion drôle, décalée et moderne.