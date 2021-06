Femme Prêtresse – Se reconnecter à sa source

Femme Prêtresse est un ouvrage d’Alexandra Fryda Marty, paru aux éditions Leduc, en avril 2021. Un livre qui présente cette femme prêtresse, et propose de rencontrer les 13 archétypes féminins qui sommeillent en nous, avec des rituels inédits et mystérieux.

Le livre, de 256 pages, débute avec une présentation en illustrations, des 13 archétypes féminins. Ainsi l’on découvre la guerrière, l’amoureuse, la muse, la mère, la femme sauvage, la guérisseuse, l’épouse, l’alchimiste, la femme sage, la doula, la visionnaire, la mystique et la prêtresse. Un sommaire vient, par la suite, succinctement, présenter les différentes parties de l’ouvrage, notamment avec l’initiation à la voie de la prêtresse et l’accomplissement du parcours des 13 lunes. Ainsi, à travers cet ouvrage, on découvre les différentes casquettes qu’une femme peut porter. En effet, les femmes sont multiples et ne doivent pas rester coincer dans un seul de ces rôles, pour pouvoir explorer leur féminité.

Le livre est curieux et intéressant, présentant la femme prêtresse, celle qui réunit différentes facettes reliées à l’énergie des astres et à la terre. Ainsi différentes casquettes sont à découvrir et explorer, treize archétypes, de la femme prêtresse, qui est intimement liée aux cycles de la nature, incarnant pleinement sa spiritualité. L’auteure dévoile ainsi ces treize archétypes féminins, qui permettent d’accueillir et de réunir toutes les facettes du féminin sacré. Un parcours initiatique est donc suggéré, pour se réconcilier avec toutes ces femmes qui sommeillent en nous. L’ouvrage est très bien détaillé, clair et aéré, il est plaisant à découvrir et lire, offrant de multiples explications et de nombreux rituels méditatifs et créatifs, pour retrouver sa place, se ressourcer et réveiller ce qui sommeille en nous.

Femme Prêtresse est un ouvrage curieux et plaisant, des éditions Leduc, qui invite à découvrir les treize archétypes féminins, mais aussi de les comprendre, de les reconnaître et de leur rendre hommage, notamment à travers un parcours initiatique suggéré et des rituels bienfaisants.