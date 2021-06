Plunge – Joe Hill chez Urban Comics 

Partagez





Un nouveau comics en one-shot du fils de Stephen King, aux Éditions Urban Comics. Plunge nous entraîne dans les eaux profondes de l’Alaska.

Un violent tsunami frappe simultanément plusieurs zones côtières. Mais ce n’est pas tout, la biologiste marine Moriah Lamb est appelée, avec une équipe de remorqueurs, sur le site du naufrage d’un navire disparu depuis plus de 40 ans. Celui-ci envoie de nouveau, des SOS, suite à cette catastrophe marine !

Prenez vos gilets de sauvetage et embarquez pour un voyage sous pression depuis le 28 Mai 21.

Le décor :

Une petite île des Near Islands en Alaska … octobre 2020 … Un homme promène son chien sur les côtes de l’île d’Attu, et constate avec effroi, qu’une multitude de calamars géants se sont échoués sur une des plages. Et puis, c’est la catastrophe … ils sont balayés par un tsunami de grande ampleur …

Au large, en pleine tempête, la station de Shemya capte un signal de détresse automatique. A leur grande surprise, celui-ci provient d’un navire disparu depuis de nombreuses années.

Au sud-est de la Péninsule d’Alaska, c’est à l’aquarium de la ville d’Anchorage que la biologiste marine Moriah Lamb, constate avec stupeur, que les « polychètes » se dévorent entre eux …

Simultanément, plusieurs côtes de la Péninsule se retrouvent touchées par d’étranges évènements. Mais, c’est lors de l’expédition vers l’épave du Derleth, dont le signal est réapparu soudainement, que les faits vont devenir encore plus mystérieux !!!

Le point sur le comics :

Après son thriller/horrifique teinté d’humour noir, publié chez Urban Comics, Joe Hill bifurque vers d’autres contrées, toujours effroyables mais plus orientées sci-fi ! Son scénario aquatique est particulièrement riche en mathématiques, claustrophobie et cultures disparues. Ce qui donne un mélange scientifique plutôt intéressant, par rapport à Basketful of Heads.

Avec Plunge, le lecteur se retrouve écrasé sous plusieurs énigmes et sous pression, jusqu’à la fin de la lecture. L’équipée pluridisciplinaire manque cependant d’implication, à mon goût. Même si certains font preuve d’un léger humour cinglant bien placé.

Pendant la lecture, on suit le récit comme des « épisodes », grâce aux pages de chapitres incroyablement créatives de Stuart Immonen. Celui-ci nous propose des découpages et des plans incroyables qui tranchent avec l’ambiance anxiogène, sombre et dérangeante. Du grand « spectacle » !

La conclusion :

Plunge s’élève au rang de la science​-​fiction avec sa thématique éclectique. On passe un bon moment de mystères et d’angoisses ! Les lecteurs commencent à comprendre le style narratif de Joe Hill, grâce à ses deux premiers one shot publiés chez Urban Comics : un mélange de Stephen King, de Spielberg, et de Carpenter ! De quoi nous intéresser encore un bon moment jusqu’à maturation​ artistique​, mais avec ce titre, le style commence déjà à s’affiner et on apprécie !