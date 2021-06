Retour sur la Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers

Ce samedi 29 mai 2021 a eu lieu la Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers, magnifique village provençal aussi pittoresque qu’accueillant. Une soixantaine d’auteurs s’étaient réunis à l’invitation de l’association “Les Rêveuses” et de la Médiatique locale pour cette fête qui fut un franc succès pour une première !

Une foule considérable s’est précipitée dans ce petit coin de paradis, une espace arboré où tout avait été organisé au détail près pour passer un moment agréable. Ainsi, les enfants étaient gâtés avec la présence d’une multitude de stands de jeux divers et variés, et aussi d’un authentique manège de bois. De belles activités autour de la créativité leur étaient consacrées tout au long de la journée.

Ils sont venus nombreux ces petits pour faire la fête avec leurs parents et pour célébrer la reprise de la vie sociale et culturelle après des mois de retenue. Les bénévoles comme les organisateurs ont multiplié leurs attentions et leurs gentillesses pour faire de cette fête une véritable communion de l’art, du jeu et du livre.

Ainsi, les auteurs présents ont brillé par la qualité de leurs livres et par la spontanéité avec laquelle ils ont échangé avec le public. Il y en avait pour tous les goûts : thriller, jeunesse, romance, SF, recueils de nouvelles, young adult, feelgood, polar, témoignages, fantasy, et bien d’autres genres littéraires ! Les auteurs ont pu se retrouver après tous ces mois de privation de salons. D’autres ont pu faire connaissance, ou se voir “en vrai” après des mois d’échanges virtuels sur les réseaux sociaux.

Nous vous avions présenté le mois dernier l’interview de Johanna Gras, une des organisatrices de cet évènement. Le jour J, elle était partout à la fois, armée d’un merveilleux sourire et d’une efficacité sans conteste. Elle a charmé tous les participants (exposants et public réuni) par son charisme et sa joie de vivre communicative.

Aux dernières nouvelles, la réussite parfaite de cette première édition donnera lieu à l’organisation d’une nouvelle fête l’an prochain, pour un coup d’essai, on peut dire que cette Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers fut un véritable coup de maître !