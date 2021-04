Basketful of heads – Joe Hill chez Urban Comics 

Partagez





Vous reprendrez bien un petit comic-book horrifique, ubuesque à souhait : Basketful of heads vous conviendra parfaitement ! Un one shot publié chez Urban Comics où la vie de la jeune June va basculer d’une façon très étrange, lorsque sa petite ville de Broody Island dans le Maine va être attaquée par de dangereux criminels évadés !!!! Paru le 2 Avril 21 …

Le décor :

Un pont en ferraille sous une pluie battante … une personne vêtue d’un imperméable jaune porte un panier d’où sorte des voix … Une voiture s’approche et interpelle l’inconnu …

Brody Island, Maine, Septembre 83 … la jeune June Branch, assise sur le rebord d’un pont, observe les déchets quelques mètres plus bas. Une voiture de police approche. Ce n’est que Liam, son petit ami policier !! Après quelques instants de minauderies, et d’échanges, ils rentrent en ville.

Sur la route, ils constatent qu’un problème est survenu sur le bas côté. Tout le « gratin » de Broody Island se regroupe autour d’un camion de Shawshank Prison. Les criminels sont allongés à terre et tenus en joue. Ils apprennent que quatre des prisonniers se sont fait la malle, et ce n’est pas les plus tendres !

La traque commence. June et Liam sont envoyés par le Shérif Wade, dans la Résidence de la fortunée Famille Clausen, pour garder la baraque … Alors qu’une tempête incroyable approche de la ville, risquant de couper tous les accès vers le continent, les deux tourtereaux entendent de drôles de bruits au rez de chaussée …

Le point sur le comics :

Joe Hill, le « fils de », marche doucement dans les pas de son père, avec ses comics thriller/horreur/fantastique. Mais, ce n’est pas parce qu’on est « un fils de » que l’on ne peut pas avoir un style bien a soi : depuis « Locke and Key », le scénariste excelle dans une nouvelle collection, qu’Urban Comics nous fait l’honneur de nous ramener en France ! Avec ce premier aperçu, Basketful of Heads, il nous convainct une nouvelle fois de sa prédisposition à nous raconter des « horreurs » !! Le ton est sanglant, mêlant légendes Nordiques, et machinations en cascades !! Un léger semblant de « cheesy » dégoulinant et de sarcasmes bien noir !! Ce n’est apparemment que le début : on l’attend aussi au tournant avec « Plunge » !

Pour ce premier coup d’oeil, c’est Leomacs qui se charge des illustrations. Un graphisme très « comics like savamment eighties » auquel le lecteur adhère à 100%. Le tout est sombre, et tout en rondeur bien placé pour la gent féminine !

La conclusion :

Basketful of heads chez Urban comics, ça passe aussi bien qu’un bon petit « horror show » qu’on se mate accompagné d’une bière et de quelques pop corn !! Du grand classique pour les amateurs horreur/fantastique, intelligemment relevé d’un soupçon de coup bas !! On aime, on adore, on en redemande !!!