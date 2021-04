Comment trouver son adresse IP

Avec la révolution du numérique, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs sont devenus des outils indispensables au quotidien. On s’en sert pour se connecter à Internet. Chacun d’eux est immatriculé par un numéro lorsqu’il est en ligne. Cette immatriculation est l’adresse IP. En effet, ce matricule permet d’identifier les machines lorsqu’elles sont en ligne et facilitent la communication entre elles. Il présente également de nombreuses autres utilités. Pour ce faire, il est important de savoir retrouver son adresse IP. Nous vous proposons de découvrir dans la suite de cet article ce qu’est l’adresse IP et surtout comment le retrouver.

Qu’est-ce que l’adresse IP ?

Une adresse IP est un numéro unique permettant d’identifier chaque appareil connecté à Internet. Elle permet de définir son emplacement numérique pour que d’autres appareils et réseaux sachent où envoyer et recevoir des informations. IP (Internet Protocol) fait référence au protocole Internet, c’est-à-dire au mode de communication partagé par des appareils sur un réseau public ou privé. De façon simple, c’est un numéro d’immatriculation qui constitue une pierre angulaire du protocole internet. Il joue un rôle très important dans le fonctionnement de la connexion entre les périphériques.

Quel est le rôle de l’adresse IP ?

L’adresse IP est à la base du système d’acheminement (le routage) des paquets de données sur Internet. Il joue un rôle de transporteur des informations d’un appareil à un autre. Il se différencie en deux types d’adresses IP. Il s’agit de :

l’adresse IP publique : c’est l’adresse de la machine « tournée vers l’extérieur » et matérialisant son adresse sur le réseau Internet. C’est l’adresse que « voit » par exemple un serveur sur lequel vous allez faire des transactions. En d’autres termes, c’est son branchement sur le net ;

L’adresse IP privée : c’est cette adresse non routable sur internet et qui permet aux appareils d’un réseau privé (entreprise, maison…) de communiquer les uns avec les autres.

Quelle est la différence entre l’IPV4 et l’IPV6 ?

Il existe deux versions d’adresse IP. Il s’agit de l’IPv4 et l’IPv6. L’IPV4 est l’adresse IP la plus courante. Elle est composée de 32 bits et représente du point de vue technique un nombre binaire de 32 chiffres. Son système permet de créer 4,3 milliards d’adresses différentes.

L’adresse Ipv6 par contre est celle de l’avenir proche. Elle a été introduite pour succéder l’adresse Ipv4. Son système permet de constituer près de 340 sextillions d’adresses. Ce stock inépuisable permet de répondre à tous les besoins futurs en adresse IP.

Ainsi, la différence entre ces deux versions se situe au niveau de l’espace d’adressage. Pendant que l’espace d’adressage de l’Ipv4 est de 32 bits équivalents à 4 Octets, l’IPV6 dispose d’un espace d’adressage de 128 bits. L’adresse IPv4 est écrite en nombre décimal pendant que l’adresse Ipv6 est écrite en hexadécimal.

Comment trouver son IP ?

Il est possible de localiser une ip, c’est-à-dire afficher sur une carte le pays, la région, la ville et l’adresse de l’appareil connecté à internet. Pour ce faire, il existe de nombreux sites web et outils en ligne qui offrent la fonctionnalité de retrouver une adresse IP. Ainsi, pour localiser mon ip, il n’est plus question de se casser la tête. Avec ces outils, c’est la simplicité à portée de main pour retrouver sans gêne son adresse IP.