Les dégâts des eaux en France et leur coût en 2021

Les dégâts des eaux sont l’une des catastrophes les plus courantes et les plus coûteuses que votre maison puisse subir. L’eau ne doit être présente dans votre maison que dans une zone contrôlée, comme les tuyaux, les éviers ou les baignoires. L’eau ne doit jamais couler librement dans les vides sanitaires, les sous-sols, sur les sols ou le long des murs. En réalité, les dégâts des eaux dans un logement sont susceptibles de faire perdre beaucoup d’argent ; c’est le cas de la France. La bonne nouvelle est qu’il y a quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour éviter les dégâts d’eau dans votre logement.

Avant toute chose, il convient d’effectuer un petit bilan qui va nous permettre d’évaluer le coût des dégâts des eaux en France. Selon un récapitulatif, de 2017 à 2018, il y a une hausse des coûts d’environ 25%. Une hausse qui a une réelle influence sur les charges de copropriété. En raison de l’explosion du nombre de dégâts des eaux, cela a augmenté chaque année d’environ 3.1% : ils représentent 40% des sinistres en copropriété. Par ailleurs, avec la crise sanitaire (Covid-19) qui se vit depuis 2020, il se pourrait que les dégâts des eaux aient nettement baissé. L’on constate en effet, la baisse des dégâts des eaux et autres sinistres notamment les incendies et cambriolages qui ont grandement fait baisser le coût de la sinistralité. Mais il faut noter que cela ne bouleverse pas la courbe des prix, on parle plutôt d’une stabilité.

Coût des dégâts des eaux en France

Lorsqu’il s’agit d’une indemnisation automatique, le coût est moins de 1 600 euros. Dans ce cas, votre assureur viendra alors constater les dégâts et estimer le coût de leur réparation. Jusqu’à 1 600 € HT, l’assureur prend en charge le remboursement des dommages mobiliers (meubles, peintures, moquettes…), immobiliers (murs, parquet, fenêtres…), ainsi que les frais annexes (recherche de fuite, déblaiement). Elle indemnise l’assuré sans se tourner vers l’assureur du responsable du dégât des eaux. A noter que, vous n’avez aucune démarche à faire, il suffit d’attendre la proposition d’indemnisation, que vous pouvez contester si vous la jugez insuffisante.

Pour ce qui est des dégâts des eaux de 1 600 à 5 000 €, il faut avoir recours à un expert. Bien entendu, à plus de 1 600 €, un assureur gestionnaire doit être désigné pour évaluer les dégâts. Ce dernier est tenu d’indemniser toujours les victimes du sinistre mais se tourne ensuite vers l’assureur du responsable, déterminé par l’expert. Si vous êtes locataire, votre assurance prend en charge vos dommages jusqu’à 1 600 €, et l’assurance de votre propriétaire prend en charge les montants supplémentaires jusqu’à 5 000 € maximum (hors TVA). Au-delà de 5 000 €, la procédure précédente reste inchangée. Elle est plus lourde et peut nécessiter des expertises contradictoires. De ce fait, vous devez être présent lors de l’expertise, ainsi que les autres parties concernées – y compris le syndic en copropriété. L’expert ne vous remettra pas systématiquement son rapport : demandez-le à votre assureur par lettre recommandée.

D’où viennent les dégâts des eaux et comment les prévenir ?

Les dégâts des eaux, même le terme est suffisant pour faire frissonner n’importe quel propriétaire. Les dégâts d’eau font partie des pires dommages matériels qui puissent arriver à votre maison. Ils sont coûteux, difficiles à remarquer (jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus) et, pire que tout : ils sont complets. L’eau n’endommage pas seulement des parties de votre maison ; elle peut blesser à peu près n’importe quoi. Il est toujours préférable de se préparer tôt que de réagir trop tard. La préparation aux dégâts des eaux domestiques ne fait pas exception à la règle. Si vous vous préparez dès maintenant à faire face à un dégât d’eau, vous vous épargnez un mal de tête et des dépenses considérables à l’avenir. Quoique si cela vous arrive, vous pouvez contacter un plombier Levallois Perret professionnel, et pas cher.

Voici les plus courantes de dégâts des eaux domestiques et la façon dont vous pouvez les prévenir.

Toits plats

Aucun toit ne devrait jamais être vraiment “plat”. En général, même les “toits plats” qui semblent totalement horizontaux ont un léger angle convexe. Les toits doivent être inclinés pour évacuer efficacement l’eau. Si un toit était vraiment plat, l’eau s’accumulerait sur le dessus et causerait toutes sortes de problèmes. Malheureusement, les dommages ou les contraintes peuvent aplatir les toits avec le temps. Lorsque les feuilles, les branches et les débris s’entassent sur les toits, ils exercent une pression suffisante sur la structure pour l’effondrer. Lorsque l’eau s’accumule sur les toits plats, elle peut infliger de graves dommages au toit et à la maison elle-même. Lorsque le toit continue à s’effondrer sous le poids de l’eau, des fissures peuvent commencer à se former. L’eau peut s’infiltrer à travers ces fissures et commencer à endommager la structure sous-jacente de la maison. Prévenez les dommages au toit en vous assurant que les débris ne s’accumulent pas sur votre toit. Recherchez fréquemment les fuites de plafond, en particulier dans les coins. Si vous craignez des dégâts d’eau, pensez à faire appel à un professionnel pour inspecter et réparer votre toit.

Fuites de tuyaux cachées

Toutes les fuites de tuyaux entraînent des dégâts d’eau, pour des raisons évidentes. Les fuites de tuyaux les plus dommageables sont celles qui passent le plus longtemps inaperçues. Plus une canalisation fuit longtemps, plus elle déverse de l’eau dans des zones où l’eau n’est pas censée se trouver. Lorsque l’eau fuit, elle peut user les alentours, favoriser la croissance de moisissures et ruiner les matériaux sensibles. Malheureusement, les fuites difficiles à voir peuvent également causer des dégâts parmi les plus importants. En général, les propriétaires ne remarquent pas les fuites car les tuyaux qui fuient sont des tuyaux “invisibles” situés derrière les murs. L’eau déplacée par ces fuites invisibles use l’isolation, les cloisons sèches, les échafaudages et autres matériaux de soutien. Si on les laisse seuls suffisamment longtemps, ils peuvent infliger de graves dommages structurels à une maison. Apprenez à trouver rapidement les fuites de tuyaux cachées. Surveillez tout particulièrement votre facture d’eau. Si vous remarquez des fluctuations inexpliquées dans les coûts, une fuite pourrait en être la cause. Réparez toujours les fuites le plus rapidement possible afin de minimiser les dommages. De plus, inspectez tous les tuyaux et les robinets qui mènent aux appareils, comme votre machine à glaçons, et remplacez-les si nécessaire. Si vous avez subi un dégât des eaux dans votre maison, n’hésitez pas à contacter un technicien plombier agréé. Celui-ci est plus apte à vous aider à réparer un dégât des eaux. De plus, ce dernier vous accompagne et vous explique toutes les procédures et les coûts en cas d’indemnisation.