Rocketchart : le logiciel de trésorerie pour oublier les excels laborieux

L’une des tâches les plus importantes dans la vie d’une entreprise consiste à bien gérer les différents flux de trésorerie.

Pour les gérants d’une entreprise, une bonne gestion de la trésorerie signifie une clarification et un suivi optimal de l’ensemble des budgets et des mouvements de flux : gestion des salaires, paiement des charges, création et suivi des factures des fournisseurs, paiement des taxes et impôts divers, etc. Pour répondre à ce besoin essentiel pour les entreprises, de nombreux logiciels de comptabilité ont vu le jour sur le marché des logiciels SaaS (Software as a service).

Ces logiciels ont pour principal avantage de disposer de nombreuses fonctionnalités avancées qui offrent une expérience de gestion de trésorerie nettement plus fluide et plus précise que celle proposée par les tableurs classiques comme Excel.

Comment fonctionnent les logiciels de gestion de trésorerie ?

Un logiciel de gestion de trésorerie a pour principal mission d’offrir une vue d’ensemble sur les différentes transactions monétaires d’une entreprise.

Pour cela, le logiciel se connecte avant tout au compte en banque de l’entreprise, puis au logiciel de caisse. Ensuite, le logiciel peut être relié avec les autres logiciels de comptabilité et de facturation de l’entreprise. Le but est de synchroniser toutes les informations en provenance des différents départements de l’entreprise, pour ensuite en faire une base de données unique et exploitable par chaque département. Cette synchronisation réduit fortement le risque d’erreur humaine lors de l’enregistrement manuel des informations sur les tableurs comme Excel, ce qui est souvent le cas lorsque les informations à traiter sont très volumineux. De plus, cette synchronisation permet de récolter en temps réel les différentes informations sur les mouvements de trésorerie de l’entreprise. Grâce à cela, les dirigeants peuvent facilement :

Accéder à la situation précise et à jour des différents budgets de l’entreprise

Anticiper les éventuels retard de paiement

Créer de multiples scénarios prévisionnels et voir l’impact que chaque scénario a sur les finances de l’entreprise

Prendre les meilleures décisions pour le futur de l’entreprise et ce, suivant les résultats des prévisions

Rocketchart : une solution pour anticiper votre trésorerie

Rocketchart.co est une jeune start-up française sur le marché des logiciels SaaS. Lancé en Mars 2020, Rocketchart.co entend bien fournir une solution innovante aux entreprises, aux PME, aux TPE ainsi qu’aux startups en quête de logiciel de gestion de trésorerie performant. Le logiciel Rocketchart est ainsi un logiciel spécialement orienté vers la gestion de la trésorerie d’une entreprise. Rocketchart a pour principales fonctionnalités le (l’, la):

Synchronisation automatique avec le compte bancaire de l’entreprise (plus de 350 banques prises en compte)

Consolidation de la trésorerie de l’entreprise

Établissement d’un budget prévisionnel à court terme et à long terme (sur 3 mois, sur 6 mois et sur 12 mois)

Création de scénarios prévisionnels personnalisables (recrutements, retard de paiements, investissements, prêts, etc.)

Catégorisation automatique ou personnalisable des transactions

Rocketchart est de ce fait un excellent logiciel de gestion de trésorerie pour les grandes entreprises, les TPE, les PME ainsi que les startups. Recourir à Rocketchart, c’est garantir la gestion optimale de la trésorerie d’entreprise avec un gain de temps considérable par rapport à la gestion manuelle imposée par les tableurs.