PERIZOOM® : votre caméra d’inspection vidéo d’égouts télescopique.® : votre caméra d’inspection vidéo d’égouts télescopique.

Vous souhaitez inspecter votre réseau souterrain rapidement et efficacement ?Vous désirez utiliser du matériel professionnel qui ne vous décevra pas ?Enfin de retour en vente ! La Perizoom® vous permettra d’explorer en profondeur vos canalisations aux larges diamètres. Passez à l’étape supérieure avec la caméra d’inspection vidéo télescopique.

Perizoom®, c’est une caméra d’inspection vidéo télescopique précise et fiable !

– Une perche en fibre de carbone pour les conduits linéaires (min. 1,7 m et max. 7 m).

– Une visualisation nette en direct sur de longues distances (100 m).

– Un zoom puissant (zoom optique x 20, zoom numérique x 12).

– Une résolution d’image de qualité (1920 par 1080).

– Des éclairages LED (2 principaux à intensité réglables et 2 auxiliaires).

– Une tablette tactile pour superviser l’opération (écran de 10 pouces/25,4 cm).

Voici quelques exemples des technologies disponibles de votre caméra d’inspection vidéo télescopique. Et ce n’est pas fini !

Le diamètre de sa tête de 14 cm (140 mm) pour une longueur d’environ 67 cm est capable d’effectuer une rotation de -45° à +45°. Elle présente un angle de vue à 90°. La caméra télescopique peut également résister à une pression de 1 bar. Elle s’utilise dans des conduits aux diamètres allant de 150 mm à 2000 mm.

Opérez avec confiance grâce à la Perizoom® ! Cet outil d’inspection vidéo est votre allié pour connaître l’état de santé des canalisations. L’autonomie d’environ 4 h (3 batteries) vous autorisera de longues heures de travail. Garantie 1 an, main-d’œuvre comprise, la caméra d’inspection vidéo télescopique Perizoom®, n’attend plus que vous !

Une caméra d’inspection vidéo télescopique pour une expérience unique !

Un des points forts de la caméra d’inspection vidéo Perizoom® ? Sa tablette tactile !

Faisant office de régie pour l’opérateur qui commande en direct toutes les actions nécessaires. Multifonction, ergonomique et couplée d’une intelligence artificielle, cette technologie facile d’utilisation est une véritable innovation. Sa qualité est attestée et au demeurant inégalée sur le marché ! Équipée d’un GPS et d’une option Wi-Fi, vous pourrez opérer sur votre chantier dans de bonnes conditions. Avec sont espace de stockage de 64 Go, vous pourrez enregistrer vos données (vidéos, commentaires et photos) et les récupérer via un port USB.

N’attendez pas plus longtemps ! La caméra d’inspection vidéo Perizoom® est de retour en vente et seuls les plus audacieux pourront en profiter. Optimisez votre temps et votre budget avec cet outil professionnel.