Le business autour des tournois des jeux vidéo 

Les changements octroyés par les progrès technologiques se font de plus en plus ressentir dans la société. Les activistes dans le sport électronique tels que ESWC (Esport World Convention), CPL (Cyberathlete Program League), etc et les maisons de production telles que Riot Game et Valve Corporation sont en continuelle recherche de nouvelles opportunités en termes de business.

Or, les organisateurs de tournois ne sont pas les seuls à profiter de la porte ouverte. Plusieurs autres entreprises y gagnent aussi leurs comptes telles les entreprises de communication médiatique et de paris sportifs à l’instar de société comme protipster.fr par exemple.

Une expérience surréaliste !

Depuis peu, les entreprises du e-sport ont fait exploser l’industrie du numérique où des joueurs talentueux et expérimentés s’opposent dans des tournois d’envergure internationale. Une atmosphère sortant de l’ordinaire où les joueurs cavalent en solo ou en équipe dans le but de gagner des affrontements, de construire les plus grandes infrastructures ou de dominer les parties. Cette expérience de jeux est souvent bafouée par de fausses croyances alors qu’elle est d’autant plus bénéfique que les compétitions sportives conventionnelles.

Eh oui ! Contrairement aux clichés reçus, l’e-sport ne se résume pas seulement en un affrontement de jeunes chômeurs dans un sous-sol. Cette industrie va au-delà de cette caricature. Elle est réelle et continue son ascension à l’échelle internationale. Près de 380 millions de spectateurs suivent les grands évènements e-sport. En 2016 League of Legend a inscrit 43 millions de téléspectateurs, ce qui est de loin supérieur à celui de la finale de la NBA n’enregistrant seulement que 31 millions de vues.

L’esprit de compétition est le même que dans les sports classiques tels que le football, le basketball, le tennis, etc. De plus, le sport digital englobe plusieurs variétés de jeux vidéo classées selon des catégories bien précises. L’expérience du e-sport est identique aux évènements sportifs traditionnels. La seule différence est l’environnement qui est numérique.

Tirant profit de sa plateforme numérique, le e-sport promet d’octroyer diverses opportunités de monétisations pour les investisseurs digitaux.

Un terrain de jeu vaste à la portée de tous !

Cette industrie ambitieuse ne se limite pas seulement aux tournois de jeux de sport traditionnel tels que FIFA, PES, et NBA ou les jeux d’arcade tels que Tekken ou Street Fighter, mais aussi des jeux de rôle (sans doute les plus joués) tels que League of Legend (1er du classement des e-sport), Dota, etc. Les amateurs de sensations fortes ne sont pas mis à l’écart avec Counter Strike, Fortnite, PUBG, et tant d’autres selon la passion et le style du joueur.

En concourant dans les tournois nationaux et internationaux, chaque joueur à la possibilité de gagner de grosses sommes d’argent a l’instar des 15 millions de dollars offerts aux heureux gagnants de “The International”. Les revenus ne se limitant pas à cela, les joueurs dans leurs catégories ont la possibilité de remplir leurs poches par le biais de vidéos directes de leurs matchs, tournois partagés sur les réseaux sociaux. De l’autre côté, les fans peuvent suivre leur équipe favorite lors de compétitions régionales et internationales comme The International, League of Legend World Championship, etc. Les professionnels dans leur métier ont la possibilité de coacher (tutoriel et formation) la future génération du e-sport pour accroître leur crédibilité et leur visibilité auprès de fans.

Quand on regarde le e-sport et sa traction mondiale, on se rappelle immédiatement de la montée en puissance des réseaux sociaux. Au fur et à mesure que les utilisateurs adoptaient les réseaux sociaux, des entreprises comme Facebook, Instagram et Snapchat ont toutes deux enregistré une fulgurante couverture (à l’échelle mondiale, tout comme pour les sports numériques), mais n’ont proposé de stratégies de monétisation efficaces que plus tard. Aujourd’hui, comme vous le savez, ces entreprises valent maintenant des milliards.

Une analogie pratiquement semblable à l’adoption mondiale du e-sport dans la mesure où ce dernier possède actuellement une audience de 385 millions, mais ne génère que 1 milliard de dollars de revenus. C’est pourquoi le e-sport deviendra probablement l’une des meilleures opportunités d’investissement dans les années à venir.

Les entreprises profitent de cette effervescence. Il y a 10 ans, les ventes de logiciels pour console ne représentaient que 64% du marché mondial des jeux vidéo pour ensuite tomber à 30%. Depuis l’avènement du e-sport, les ventes ont augmenté de manière exponentielle, car les studios de développement de jeux vidéo peuvent désormais étendre leurs activités similaires aux entreprises médiatiques par la publicité, l’organisation d’évènements et tournois e-sport, vente de goodies, etc. En 2021, les revenus devraient atteindre les 1,5 milliards de dollars vu son Taux de croissance Annuel Composé de 35,6% entre 2015 et 2020.

Sur le plan investissement, bien que le e-sport tourne autour de la compétitivité, il s’agit en fin de compte d’une opportunité d’investissement dans les médias numériques et le divertissement. Le défi et l’opportunité à venir consistent à matérialiser cette masse d’utilisateurs et de téléspectateurs en source de revenus.

L’industrie du e-sport est le sport le plus axé sur les nouvelles technologies que le monde n’ait jamais vu. Il est fort possible que cela éclipse les sports traditionnels dans les 5 à 10 prochaines années.