Picture Show – Un jeu d’ombres chinoises par Zigomatic et Asmodee

Le jeu d’ambiance avec des ombres chinoises, Picture Show, est un jeu édité par Zigomatic et distribué par Asmodee. Un jeu de société pour toute la famille, pour les enfants à partir de 7 ans, favorisant la créativité et l’imaginaire.

La grande boîte carrée se compose d’un écran, d’un spot lumineux, de 45 formes magnétiques, de deux baguettes aimantées, de 40 cartes et d’un livret avec les règles du jeu. Le principe du jeu est simple, il faut accumuler le plus de points possible pour gagner.

Par équipes, il faut faire deviner des propositions à retrouver sur les cartes. Il y en a trois par carte, des titres de films, des expressions, des situations… Des propositions à faire deviner à son équipe, en s’aidant d’ombres chinoises et en temps limité. En effet, l’écran est à mettre en place, avant de jouer, ainsi qu’un spot lumineux munit d’un minuteur et avec l’aide des formes magnétiques à aimanter aux deux baguettes. Les silhouettes s’animent ainsi, pour faire deviner les propositions des cartes. Le temps est imparti pour tenter de remporter le plus de points et gagner.

Le jeu est plein de surprise, jouant avec les ombres et les silhouettes, développant l’imagination, la créativité et la réflexion des petits comme des grands. Les onomatopées ou dévoiler le thème sont autorisés, pour parfois aider les plus jeunes joueurs. L’ambiance est rapide à venir, avec des fous rires et parfois des incompréhensions. Le jeu familial est original, drôle et fun, avec une règle du jeu simple, que les enfants s’approprient rapidement, pour des parties à enchaîner par la suite. Un joyeux moment de rires, convivial à passer en famille ou entre amis, avec ce jeu d’ambiance, parfois délirant. Attention, néanmoins à l’écran et aux silhouettes plutôt fragiles, à manier avec précaution.

Picture Show est un jeu d’ambiance avec des ombres chinoises, un jeu familial et original où les joueurs doivent faire deviner des mots, des expressions, des films, des situations en mettant en scène des silhouettes derrière un écran et devant un projecteur. Un jeu superbe qui promet de belles parties amusantes, mais à retrouver, avant tout, au pied du sapin de Noël !

La marque Asmodde et tous ses jeux sont à retrouver ici.