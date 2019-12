Iron Maiden The Studio Collection : les 16 albums remastérisés

Le label Parlophone vient d’achever la série de rééditions qui couvre les seize albums studio du groupe » Iron Maiden « .

Tout le monde connaît Eddy ce monstre au rictus menaçant qui orne les pochettes et les décors de scène d’Iron Maiden. Le groupe de Steve Harris-bassiste et fondateur- est certainement celui qui incarne le mieux le hard rock du début des années 80. Guitares à l’unisson ou à la tierce, breaks innombrables, changements de tempos impromptus (la marque de Clive Burr !), chant aux envolées lyriques, la musique d’Iron Maiden épouse toutes les nuances, qui vont de l’heroïc fantasy à l’opéra hard en passant par le heavy metal le plus dur. En 1982 « The Number Of the Beast » devient l’album hard rock par excellence : les anglais recrutent le chanteur Bruce Dickinson qui fera décoller la carrière du groupe.

Pour couronner quarante ans de succès, le label Parlophone vient de ressortir l’intégralité des albums studios dans de nouvelles versions remastérisées. Cette « Studio Collection « présente l’ensemble des seize albums studios couvrant l’ensemble de la carrière à ce jour dans de tout nouveaux Digipacks reprenant la pochette, les photos et illustrations et le tracklisting des albums originaux. Les albums ont été publiés chronologiquement par lots de quatre, sur une période de neuf mois pour remplacer le catalogue studio précédemment disponible.

Après voir sorti en 2018 Iron Maiden, Killers, The Number Of The Beast et Piece Mind , les fans avaient pu trouver au printemps dernier Powerslave, Somewhere In Time, Seventh Son Of A Seventh Son et No Prayer For The Dying, Somewhere In Time et Fear Of The Dark en édition standard ou collector, The X Factor, Virtual XI et Brave New World Dance Of Death, A Matter Of Life And Death en collector ou en standard, The Final Frontier et The Book Of Souls. A noter que tous les titres sont également disponibles sur les plateformes de streaming. Iron Maiden sera à nouveau sur scène le 11 juillet prochain à Paris la Défense Arena.

The Studio collection

1980 : Iron Maiden

1981 : Killers

1982 : The Number of the Beast

1983 : Piece of Mind

1984 : Powerslave

1986 : Somewhere in Time

1988 : Seventh Son of a Seventh Son

1990 : No Prayer for the Dying

1992 : Fear of the Dark

1995 : The X Factor

1998 : Virtual XI

2000 : Brave New World

2003 : Dance of Death

2006 : A Matter of Life and Death

2010 : The Final Frontier

2015 : The Book of Souls