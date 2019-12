Tout le monde utilise les médias sociaux – les gestionnaires des ressources humaines, les employeurs et les employés potentiels. Pour les entreprises qui élaborent des stratégies de recrutement, les médias sociaux devraient être une priorité.

De même les médias sociaux sont l’un des moyens les plus rapides et les plus faciles pour atteindre son public. La plupart des entreprises ont déjà une présence dans les médias sociaux pour promouvoir leurs produits et services. L’ajout de nouveau contenu qui plaira aux employés potentiels est un élément qui peut facilement être intégré à vos stratégies de médias sociaux.

Alors, comment élaborer des stratégies de recrutement dans les médias sociaux ? Voici quelques conseils de premier ordre.

Construire votre marque sur les médias sociaux

Le premier et le plus important aspect du recrutement dans les médias sociaux est de construire votre marque sur toutes les plateformes. Cela devrait déjà faire partie de votre stratégie de marque, mais si ce n’est pas le cas, voici pourquoi vous devez travailler à la promotion de votre marque dans la sphère numérique.

Lorsque des employés potentiels sont à la recherche d’un emploi, ils ne regardent pas seulement les postes disponibles. Ils examineront également la culture de l’entreprise et se demanderont si elle leur convient ou non.

Les gens passent la majorité de leur vie éveillée au travail – bien sûr, ils veulent s’assurer qu’ils seront heureux dans un environnement nouveau et peu familier.

Utilisez les médias sociaux pour partager des images et des vidéos des coulisses. Cela montrera aux gens ce qu’ils peuvent attendre lorsqu’ils travaillent pour vous. Mettez en évidence vos valeurs et votre éthique, et n’ayez pas peur d’injecter un peu d’humour dans vos messages.

Plus important encore, assurez-vous que le message de votre marque est cohérent d’une plate-forme à l’autre. Votre logo, vos couleurs, vos polices et le ton de votre voix doivent être reconnaissables comme vous.

La construction de votre marque vous aidera à atteindre votre public de façon organique et à diffuser votre message de façon plus efficace.

Impliquez vos employés dans les médias sociaux.

Que vous ayez ou non un budget distinct pour les promotions dans les médias sociaux, nous savons tous qu’il est impossible de faire connaître votre entreprise sans aide.

Un élément à inclure dans vos stratégies de médias sociaux est de transformer vos employés en ambassadeurs de la marque. Non seulement vos employés ont accès à un public auquel vous n’êtes peut-être pas connecté, mais si suffisamment d’employés partagent vos postes, vous pouvez augmenter votre portée.

Demandez à vos employés de partager vos postes de recrutement sur leurs comptes. S’ils peuvent écrire un commentaire recommandant le rôle et votre entreprise, c’est encore mieux. Les demandeurs d’emploi seront beaucoup plus tentés de postuler à un emploi dans votre entreprise s’ils savent que leurs futurs collègues l’ont recommandé.

Et cela ne doit pas seulement fonctionner pour vos stratégies de recrutement. Demander à vos employés de partager des postes non liés au recrutement tout au long de l’année est une excellente façon d’accroître votre portée.

Optimisez votre profil LinkedIn.

Contrairement à la plupart des autres plateformes de médias sociaux, LinkedIn est presque exclusivement axé sur la mise en relation de professionnels dans la sphère numérique. Ainsi, les chercheurs d’emploi se dirigent vers LinkedIn lorsqu’ils sont à la recherche de postes vacants.

Les entreprises doivent avoir une forte présence sur LinkedIn, particulièrement lorsqu’elles recrutent. Quelques façons d’optimiser votre profil sur LinkedIn sont de vous assurer que votre logo, votre slogan et vos coordonnées sont à jour. N’oubliez pas de rédiger un résumé LinkedIn solide qui attirera des recrues potentielles et qui stimulera vos ventes.

Construisez votre marque sur la plateforme mais aussi positionnez-vous comme un leader d’opinion dans l’industrie en écrivant des articles et des documents. Cela rendra votre entreprise plus attrayante pour les employés potentiels.

L’aspect de la mise en place d’un réseau de contacts sur LinkedIn ne doit pas être négligée. Rejoignez les groupes LinkedIn où vous pouvez trouver des chercheurs d’emploi pour les postes que vous recherchez. Les membres des groupes LinkedIn sont plus susceptibles d’établir un lien avec votre marque, car ils constateront à quel point vous êtes actif dans l’industrie.

Utilisez des vidéos pour le recrutement dans les médias sociaux

L’une des meilleures façons de s’engager auprès des utilisateurs de médias sociaux est de créer des vidéos. Les vidéos sont devenues un format de plus en plus populaire pour le partage d’information dans la sphère numérique et devraient figurer en bonne place dans vos stratégies de recrutement.

Voici quelques types de vidéos que vous pouvez créer :

Vidéos des coulisses pour présenter la culture de l’entreprise

Des vidéos de questions-réponses dans lesquelles les gestionnaires ou les employés répondent aux questions les plus fréquentes sur l’entreprise ou le rôle que vous annoncez

Vidéos des trucs et astuces

Vous pouvez également utiliser Instagram Live ou Facebook Live pour organiser des sessions de questions-réponses en direct. Pour LinkedIn, qui est légèrement différent de la plupart des autres plateformes, vos vidéos devront suivre quelques bonnes pratiques.

Les vidéos sont un excellent moyen de présenter les gens de votre entreprise et de donner aux chercheurs d’emploi un aperçu de ce qu’ils peuvent s’attendre.

Marketing de contenu visuel

En plus des vidéos, d’autres éléments visuels que vous devriez utiliser dans vos stratégies de médias sociaux comprennent des images de haute qualité, des citations, la visualisation de données et des infographies.

Des éléments visuels forts permettent d’obtenir un contenu attrayant et augmenteront l’engagement plus que les simples messages textuels. De plus, les visuels sont plus partageables. Plus votre contenu visuel est de qualité, plus il est susceptible d’être partagé par vos abonnés. Cela augmentera votre portée et vous permettra de toucher un tout nouveau public que vous ne visiez même pas. En d’autres termes, votre bassin d’employés potentiels s’élargira.

Ainsi la création d’excellents visuels n’est plus aussi difficile qu’auparavant. Il existe un certain nombre d’excellents outils en ligne que vous pouvez utiliser pour créer un contenu attrayant. Comptez sur les modèles infographique et les images de stock pour ne pas avoir à tout créer à partir de zéro.

Publicité et recrutement dans les médias sociaux

Avec la plupart des autres formes de publicité, vous créez du contenu et l’envoyez dans le monde sur une espérance et une prière que les bonnes personnes le voient. Mais la sphère numérique est conçue pour s’assurer que vous n’atteignez que les personnes que vous voulez.

L’avantage des médias sociaux est la quantité de données que vous pouvez glaner sur votre public. Examinez les informations intégrées à vos plateformes de médias sociaux ou utilisez des outils de surveillance des médias sociaux tiers pour analyser votre présence numérique afin de comprendre ce que votre contenu publicitaire doit inclure pour atteindre le bon public.

Avec ces données en main, vous pouvez cibler votre public cible avec précision afin que seuls les employés potentiels voient vos annonces et postulent pour le poste.

De plus, de nombreuses entreprises ne réalisent pas qu’il n’est pas très coûteux de faire de la publicité ou de commanditer du contenu sur les médias sociaux.

Faites des stratégies de recrutement dans les médias sociaux une priorité.

Les stratégies de recrutement dans les médias sociaux doivent faire partie de votre plan d’affaires global. À un moment ou à un autre, vous serez à la recherche de nouveaux employés, alors intégrez-les à votre stratégie bien à l’avance.

En tant qu’outil pour rejoindre les gens, les médias sociaux sont imbattables, à condition que vous les utilisiez correctement. Assurez-vous que votre marque est reconnaissable sur toutes les plateformes et n’oubliez pas de faire participer vos employés à la promotion de votre contenu.

LinkedIn est une plate-forme axée sur les professionnels, et vous devez l’optimiser en conséquence. Vous devriez également envisager de créer des vidéos, en direct et préenregistrées, qui donneront aux gens un aperçu de la vie dans votre entreprise.

Créez une variété de contenus pour vos médias sociaux et, une fois que vous avez votre contenu prêt, examinez les stratégies publicitaires.

Avec ces quelques points en place, vous serez en excellente position pour atteindre votre public et engager la bonne personne pour le poste.