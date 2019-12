Tu ne dors pas, Isidore ? est un album de Frédéric Stehr, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel, en novembre 2019. Un livre pour les jeunes lecteurs, offrant une belle histoire, pleine d’amitié, de rencontres et d’entraide.

Tous les ours hibernent en hiver. Mais Isidore n’a pas sommeil ! L’ours vient de terminer le dernier livre de sa bibliothèque et ne trouve toujours pas le sommeil. Il soupire et trouve déjà long l’hiver, alors qu’il ne fait que commencer. Alors qu’il boit une dernière tasse de tisane, il se demande si tout le monde dort. Il décide d’aller voir ça de plus près. Il prend son bonnet préféré, puis il sort en laissant la clé sur la porte. Isidore laisse toujours sa clé sur la porte, au cas où un ami viendrait lui rendre visite, alors qu’il s’est absenté. Ainsi, il le retrouvera à son retour… Hélas, l’hiver, personne ne vient lui rendre visite.

Sur le chemin enneigé, Isidore est attiré par une bonne odeur de soupe. Blaireau est en train de préparer une soupe et aperçoit Isidore dehors. Il l’invite à rentrer. Les deux animaux font connaissance et partagent une bonne soupe chaude. Puis, ils repartent sur le chemin enneigé. Ainsi de suite, ils vont faire des rencontres, aider les autres, s’entraider, pour combattre la solitude, le froid, ou encore la faim. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, facilitant la lecture des jeunes lecteurs. L’histoire est assez douce et plaisante, avec une amitié naissante, mais aussi un groupe qui se forme, petit à petit, des rencontres, des aides, du partage, de la solidarité, de la force… Une expédition, pleine de rebondissements pour Isidore et ses amis, qui annonce un hiver pas si ennuyeux. Le dessin est doux, avec un trait fluide et rond, et une tendresse aquarelle.

Tu ne dors pas, Isidore ? est un bel album, pour les jeunes lecteurs, qui vont suivre l’ours, qui n’hiberne pas, à travers une expédition mouvementée, entre rencontres, tempête, entraide, amitié, partage, solidarité, grand froid…