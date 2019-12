L’ultime retour de la guerre du retour contre-attaque !!!! Jungle Éditions

Lorsque Thierry Vivien se prend pour Georges Lucas, le résultat de son travail se retrouve sur le « Yoda Blog », sous forme de gags hilarants !! Puis, cette parodie a tellement de succès auprès des lecteurs, que les Éditions Jungle décident de les publier sous forme de recueils . « L’ultime retour de la guerre du retour contre attaque » est donc l’ultime recueil de gags, paru depuis le 6 Novembre 19. Deux issues possibles : soit vous allez crier au blasphème, soit vous allez pleurer de rire !!!!

Le décor :

C’est ainsi que naît une série de BDs à l’humour redoutable. D’abord, « Les guerres des retours contre-attaquent » 1 et 2, puis, « Games of la Guerre du retour contre-attaque » puis cet « ultime retour de la guerre du retour attaque » !!! Le délire continue aux Éditions Jungle.

Thierry Vivien possède une imagination inaltérable lorsqu’il faut parodier Star Wars !! Il EST Yoda !!! On pense qu’il ne s’arrêtera plus de blasphémer, et tant mieux !

On y retrouve les personnage clés de la plus célèbre histoire de science-fiction : « Star wars ». Sauf qu’ils n’ont pas vraiment les mêmes fonctions que les originaux !!! Princesse Leia est forcé de supporter l’humour graveleux de Yoda. Les sabres lazers s’avèrent être encore plus dangereux qu’a l’accoutumée. Ou peut être est-ce ceux qui les utilisent qui sont moins entrainés ?!!! Yoda devient un drôle de sage et Yan solo perd de sa superbe !!!

Dans ce mic mac incisif, l’auteur insére quelques nouveautés, qui rajoutent un brin de folie de plus. Un soupçon d’autres films connus s’entremêlent pour nous dérouter : Alien … . Les personnages sont également confrontés aux problèmes de la société actuelle ! Je vous laisse imaginer leur « nouvelle » vie dans ce « melting pot » parodique parfumé à l’humour noir et incisif de l’auteur !!!!

On se demande encore comment les Éditions Jungle ont fait pour publier cette hérésie (!!), qui nous permet de pouffer de rire gentiment, et de relativiser : sur le succès aveugle de notre épopée préférée, puis sur les étonnants bonheurs de nos vies dans la société actuelle, sur notre planète (humour incisif!) !!!

La conclusion :

Attention ! « L’ultime retour de la guerre du retour contre attaque » aux Éditions Jungle pourrait avoir des effets inédits sur votre petite personne !!! Il entrainera : soit des spasmes violents au niveau de vos abdominaux et de vos zygomatiques, ce qui vous permettra d’obtenir un lifting gratuit et durable. Ou, un excès incontrôlé de liquide lacrymal ce qui aura pour effet de vous vieillir quatre fois plus vite !!!!!! On vous laisse le choix !!!