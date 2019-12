Rencontre avec Julie Ferrier

Lors de la manifestation des Héros de la télé qui avait lieu en octobre dernier à Beausoleil, nous avons rencontré la comédienne et humoriste Julie Ferrier. Entre deux représentations de son nouveau spectacle A ma place vous Ferrier quoi ?, un cabaret loufoque où elle interprète toute une galerie de personnages hauts en couleur, et qui cartonne partout en tournée, elle a pris le temps de venir rencontrer le public de la Côte d’Azur. Volubile, toujours pleine d’enthousiasme, nous avons parlé de sa carrière, de ses projets mais aussi de ses coups de cœur et de moments magiques qu’elle a vécus grâce à son métier. Une rencontre toute en simplicité.

Julie Ferrier connaît bien la Côte d’Azur. Elle est venue plusieurs fois à Nice ou à Antibes présenter ses différents spectacles. Alors qu’elle était à Beausoleil, elle s’est souvenue avec nous du tournage de L’Arnacoeur du regretté Pascal Chaumeil avec Vanessa Paradis et Romain Duris. C’était il y a presque dix ans. Plus récemment, en 2018, elle a tourné quelques jours à Nice J’ai perdu Albert avec Stéphane Plaza, sous la direction de Didier Van Cauwelaert. Elle incarnait une grande médium, « un vrai défi » . Dès la lecture du scénario, elle a « flashé sur cette histoire si originale ». Une belle expérience.

A l’occasion des tournées de ses spectacles ou pour des tournages , elle a visité de très nombreuses régions de France, toujours curieuse et avide de découvertes. C’est dans la Marne, non loin de Paris, qu’elle habite désormais : dans une maison avec des animaux. Elle a même une cochonne, Angélina, dont elle nous a montré spontanément une photo ! Elle a essayé de vivre dans la capitale, « à 18 ans puis à 33 ans » car « il faut essayer pour dire qu’on aime ou qu’on n’aime pas ». Mais c’est dans une maison à la campagne qu’elle se sent le mieux maintenant.

La comédienne a tourné dans une trentaine de films. Elle a fait des choix très variés mais elle est surtout restée dans le registre de la comédie, « environ 70% ». Elle adore faire rire mais aussi qu’on la fasse rire. Dans sa famille, il y a toujours eu beaucoup d’humour. C’est comme une nécessité pour affronter la vie : « l’humour est comme une spiritualité, il élève la réalité ! ». D’ailleurs, elle pense que l’on peut rire de tout, « à condition de ne pas être trop méchant, de ne pas blesser. »

Dans la filmographie de Julie Ferrier, il n’y a pas que des comédies. Désormais, elle aimerait que ce soit « 50/50 ». Elle ne se serait pas contre l’idée d’être à nouveau dirigée par Claude Lelouch, « l’enthousiasme incarné ! ». Elle garde du tournage de Chacun sa vie des souvenirs merveilleux. Elle avait accepté le rôle avant même de lire le scénario. Elle se considère chanceuse d’avoir pu tourner avec Lelouch. Elle a même pu expérimenter toutes les techniques de jeu du réalisateur.

Depuis toutes ces années, son métier lui a permis de vivre « des moments de vie magnifiques ». Tourner avec Jean-Pierre Marielle dans La fleur de l’âge l’a beaucoup émue. C’était un immense acteur avec lequel elle s’est très bien entendue. Elle a aussi vécu des situations insolites. Spontanément, elle nous a fait part d’anecdotes, de moments inattendus qui l’ont marquée.

Tout le monde se souvient de sa prestation aux César, face à Emma Thompson et Sean Penn, assis au premier rang. Au cours de son sketch, elle avait eu un petit problème avec sa robe bustier, laissant apparaître sa poitrine. Emma Thompson était montée sur scène pour lui porter secours ! Lors de la soirée au Fouquet’s qui avait suivi la cérémonie, l’actrice anglaise lui avait dit qu’elle ne s’était pas doutée qu’il s’agissait d’un sketch. Quant à Sean Penn, il était venu la voir et lui avait dit « you’re a genious ! » avant de repartir illico. Quel souvenir ! Le Festival de Cannes lui a aussi offert un moment unique. En 2009, alors qu’elle assistait au dîner suivant la projection du film de Ken Loach, Looking for Eric, avec Eric Cantona. Rachida Brakhni et le comédien lui-même savaient qu’elle adorait Ken Loach. Par un concours de circonstances, elle s’est retrouvée à la table de l’équipe du film, à côté de la femme de l’immense réalisateur britannique. « J’étais tellement heureuse d’être là que je n’ai pas pu manger, prise par l’émotion ! », nous a-t-elle avoué. Elle est comme ça Julie Ferrier ! Elle fait rire, elle rit mais elle peut être aussi facilement très émue.

Le cinéma social l’intéresse beaucoup. Elle adore les films de Ken Loach bien sûr. Après cette expérience à Cannes, elle a eu l’occasion de le rencontrer à Lyon, lors du Festival Lumière, où il animait une masterclass. Côté français, elle a adoré récemment Les invisibles de Louis-Julien Petit avec Corinne Masiero et Audrey Lamy. Elle avait aussi beaucoup apprécié le précédent film du réalisateur, Discount, où il dénonçait la société de consommation.

En 2020, on aura souvent l’occasion de voir Julie Ferrier , partout : sur scène, à la télé, au cinéma et même sur Youtube ! Elle était récemment sur France 3 dans la série policière Crimes parfaits. Elle va repartir en tournée pour son spectacle A ma place vous Ferrier quoi ?. Elle sera bientôt avec Jérôme Niel à l’affiche de la deuxième saison de Groom sur Youtube. Pour le cinéma, elle vient de tourner dans le premier long métrage de Julien Royal (fils de..), « une grosse comédie déjantée, très particulière » avec notamment Fred Testot, qui devrait sortir courant 2020.

Une année bien remplie attend donc Julie Ferrier !