Pinocchio de Matteo Garrone à découvrir sur Amazon Prime Video

Après avoir connu un immense succès en Italie, Pinocchio de Matteo Garrone aurait dû être à l’affiche des cinémas français à partir du 18 mars. A cause de l’épidémie de coronavirus, sa sortie a été repoussée au 1er juillet, avant d’être finalement annulée. Depuis le 4 mai, il est désormais disponible sur la plateforme Amazon Prime Video.

Tout le monde connaît l’histoire de Pinocchio, un pantin de bois que le menuisier Geppetto a façonné dans une bûche de bois. Il marche, parle, et son nez s’allonge dès qu’il ment. Epris de liberté, il quitte son père et au gré de ses rencontres et de ses aventures, il va faire l’apprentissage de la vie.

Des adaptations de l’oeuvre de Carlo Collodi, il y en a eu beaucoup mais celle du réalisateur de Gomorra et de Dogman est probablement l’une des plus réussies. Dans Pinocchio, on retrouve la magie et le baroque qui avaient fait la beauté de Tale of Tales, que Matteo Garrone avait présenté au Festival de Cannes en 2015. Son Pinocchio, particulièrement fidèle à l’oeuvre de Collodi, restitue la dimension initiatique du conte à laquelle il ajoute un souffle tout à la fois sombre, mystérieux et profondément humain. Matteo Garrone démontre que Pinocchio n’est pas qu’une histoire pour les enfants. Ce qui frappe dès les premières minutes du film, c’est sa lumière ou plutôt ses clairs-obscurs. L’histoire se situe dans une campagne toscane du XIXè siècle, sombre, taciturne, telle qu’on la filme peu, mais comme pour mieux souligner la pauvreté dans laquelle vivent ses habitants. Plus les aventures de Pinocchio se déroulent devant nos yeux, plus le film penche vers un côté sombre et cruel. Pinocchio, naif et bien déterminé à n’en faire qu’à sa tête rencontre des personnages prêts à le détourner du droit chemin. Désireux d’aller dans le pays où les enfants peuvent jouer à leur guise, il en délaisse la Fée bleue, pourtant si bienveillante à son égard. Il sera transformé en âne. Matteo Garrone parsème le chemin initiatique du pantin de bois de plans d’une beauté époustouflante. Le film brille par sa mise en scène et par son souci de l’esthétique où se côtoient le réalisme et le fantastique. Mais ce qui fait aussi sa force, c’est l’importance accordée à chacun des personnages. De l’escargot à la Fée (interprétée par l’actrice française Marine Vacth), tous jouent un rôle dans l’apprentissage de Pinocchio. Tous les acteurs, souvent cachés derrières des costumes extravagants, sont formidables. Le rôle de Geppetto semble avoir été écrit pour Roberto Benigni, tant il est touchant en père aimant et désespéré, prêt à parcourir le monde pour retrouver son fils.

Pinocchio de Matteo Garrone aurait mérité un beau succès en salles. Il est à découvrir sur Amazon Prime Video.