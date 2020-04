Premier tome de : Space boy aux Éditions Akiléos

Le 20 Mai, les lecteurs de tous âges auront le plaisir de découvrir le premier tome de « Space Boy » de Stephan McCranie aux Éditions Akiléos. L’histoire d’une jeune fille et de sa famille, forcés de rejoindre la Terre, après 30 ans passés en hibernation cryogénique. Un changement technologique et affectif bouleversant. La rencontre d’un être baignant dans le néant et un mystérieux artéfact perdu au milieu de l’espace !!!!

Le décor :

L’espace …. Une fusée traverse la noirceur étoilée … Un jeune garçon se questionne sur la disparition de ses parents, et sur le Néant qui l’enveloppe.

Sur une station spatiale, Amy vit avec ses parents dans une colonie minière. Depuis la découverte de « l’Artefact » il y a environ 300 ans, tous les cours d’Amy tournent autour de cette étrangeté, située près d’un trou noir. Possible preuve de l’existence d’une intelligence extra-terrestre. Une professeure explique qu’une mission « Premier contact » a d’ailleurs déjà été lancé depuis 296 années. Mais, les réponses à toutes les questions sur cette formation étrange, n’arriveront qu’après un voyage total de 322 années.

Amy écoute avec peu d’attention tout ce « tralala ». Mais, elle est rappelé à l’ordre lorsque la Professeure s’aperçoit que sa binôme de classe dort gentiment sur son bureau !!!

Ainsi, les jours défilent. Une vie, à peu près normale, d’ados entre les cours, les amis/es, la famille, la vie sur une station spatiale …et la particularité d’Amy de donner des saveurs aux gens qui l’entourent !

Une routine qui va « éclater » en mille morceaux, lorsque le père de la jeune fille va perdre son travail, et qu’ils vont être renvoyé sur Terre, pour une nouvelle vie. Un chamboulement difficile, surtout après un voyage de 30 ans, passé sous hibernation cryogénique ….

Le point sur la BD :

Tout d’abord publié aux Éditions Américaine Dark horse, « Space Boy » prend ses quartiers Français au sein des Éditions Akiléos. Une série jeunesse de science-fiction, où l’auteur, Stephen McCranie pose plusieurs mystères dans ce premier tome.

Après la présentation des personnages, et la « cassure » temporelle, faisant perdre tous ses repères à la protagoniste principale, on a la construction de nouvelles bases : technologiques, amicales, affectives … une reconstruction personnelle jonchée de mystères grâce à un personnage énigmatique faisant son apparition, et le meurtre d’un homme inconnu.

Les graphismes de l’auteur ont un style très personnel et très « animation like ». Les visages expressifs et attachants. Les couleurs et la mise en page accentuent le ressenti du lecteur par rapport aux différentes émotions.

La conclusion :

Un premier tome très plaisant car tellement « personnel » graphiquement. Décrivant tellement de sentiments concernant la cassure que peut entrainer un « déménagement », la perte de repère, de ses amis/es … et l’adaptation à un nouveau « monde » lorsqu’on a perdu la notion de temps ! « Space boy T1» pose ses bases avec un premier tome intrigant. Un mystérieux « artefact », un meurtre dont nous apercevons seulement deux pages, puis un jeune garçon énigmatique !!!! Juste de quoi nous mettre l’eau à la bouche pour attendre la sortie du second tome aux Éditions Akiléos, initialement prévu pour le mois de Juin !!!!! On a déjà hâte de découvrir la suite ! Cliquez ici >>>>> pour découvrir les premières pages !!!