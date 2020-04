Comment choisir sa trottinette électrique ?

Vous cherchez une trottinette électrique, mais vous ne savez pas comment choisir le bon modèle ? Vous n’êtes certainement pas le seul. Il n’est pas forcément facile de choisir sa trottinette c’est pourquoi ce guide vous expliquera quelles sont les caractéristiques de base de ces engins et vous aidera trouver le bon modèle.

La trottinette électrique est un véhicule compact pour les trajets de courte distance, particulièrement adapté aux zones urbaines. Il est très facile à diriger grâce à un cadre pliant, vous pouvez le transporter pratiquement partout. Les trottinettes électriques sont relativement nouvelles sur le marché, mais elles ont certainement un avenir. Effectivement, elle est aussi facile à ranger et permet d’éviter les bouchons dans les grandes villes. Elles sont également parfaits pour les petits trajets, les courses rapides ou comme moyen de transport pour se rendre au bar le plus proche.

Avantages des trottinettes électriques :

Un moyen de transport efficace

Avec une trottinette électrique, vous irez partout. C’est pourquoi c’est un grand avantage, surtout dans les grandes zones urbaines. Grâce à son pilotage simple et à sa taille compacte, elles sont utiles surtout si vous devez parcourir rapidement une courte distance.

Prendre du plaisir à se déplacer

Rouler en trottinette électrique est non seulement un moyen pratique de se déplacer dans une ville, mais aussi un excellent moyen de passer son temps libre. Vous pouvez l’acheter pour vous ou vos enfants, ce qui vous garantit beaucoup de plaisir pour vous et votre famille, que ce soit à la maison ou en vacances.

Protéger l’environnement

Comme leur nom l’indique, les trottinettes électriques sont alimentés par des batteries. La batterie peut être rechargée en quelques heures, puis vous pouvez repartir pour un tour. La conduite d’une trottinette électrique vous aide donc à préserver l’environnement.

Un véhicule pliable

Les trottinettes électriques sont fabriqués de manière à pouvoir être pliées rapidement et facilement. Si vous ne voulez plus conduire votre trottinette ou si la batterie est déchargée, vous pouvez le plier rapidement et continuer à pied.

Un moyen de transport facile à utiliser

Tout le monde peut facilement utiliser une trottinette électrique. Il suffit de l’allumer, de donner la première impulsion et de démarrer. Grâce à un réglage de vitesse simple et un système de freinage efficace, la trottinette électrique peut être prise en main en quelques heures par n’importe quel débutant.

Que faut il privilégier lorsque vous choisissez un véhicule électrique?

Si vous avez décidé d’acheter une trottinette électrique, il est préférable de réfléchir à quel en sera votre usage. Outre le design, d’autres facteurs sont importants, tels que le poid maximum supporté par l’engin, l’autonomie maximale, la puissance, la vitesse maximale, etc. Les points suivants devraient vous aider à vous familiariser avec les facteurs qui vous aideront à décider quelle trotinnette vous conviendra le mieux.

Quel en sera votre utilisation?

Au début, concentrez-vous sur la façon dont vous voulez utiliser votre trottinette et sur la fréquence d’utilisation. Si vous avez besoin d’un moyen de transport fiable pour vous rendre au travail ou à l’école, il est préférable de choisir un modèle plus sophistiqué avec une capacité de batterie plus élevée et un meilleur moteur. Toutefois, si vous achetez une trottinette pour vous amuser et faire des voyages occasionnels, vous pouvez en choisir un moins cher.

Est elle solide? Quelle est la masse maximum qu’elle peut supporter?

La limite de poids qu’une trottinette électrique peut supporter est déterminée par la robustesse du cadre. Toutes les trottinettes électriques peuvent supporter le poids d’un adulte, mais certaines sont plus solide que d’autres.

La plupart des trottinettes électriques sont équipées d’un cadre pliant, ce qui les rend faciles à transporter d’un endroit à l’autre. Même dans ce cas, il est préférable de se renseigner sur la facilité avec laquelle la trottinette se plie et sur son poids. Par conséquent, lorsque vous choisissez une trottinette, tenez compte de la fréquence à laquelle vous allez la transporter et du temps que vous allez mettre pour le plier et le déplier.

Quelle est son autonomie?

Un autre facteur important dans le choix d’une trottinette électrique est son autonomie maximale pour un cycle de batterie. Les différents modèles de trotinnettes peuvent différer sensiblement quant à leur autonomie maximale (indiquée soit en km, soit en minutes). Comparez les paramètres de chaque trotinette et choisissez une trottinette dont l’autonomie maximale répond à vos besoins. Bien entendu, l’autonomie la plus longue est assurée par les modèles les plus chers dotés de batteries de haute qualité.

De quelle batterie est elle équipée?

La capacité de la batterie va de pair avec l’autonomie maximale de la trottinette. L’autonomie maximale se situe généralement entre 40 minutes et plusieurs heures. Cependant, la capacité de la batterie dépend également du terrain, du style de conduite et du poids du conducteur. Vous pouvez voir le niveau de batterie sur l’écran d’une trottinette. En règle générale, plus la capacité de la batterie est élevée (Ah), plus l’autonomie maximale est longue.

Est elle maniable?

Avec la plupart des trottinettes électriques, vous accélérez et décélérez grâce à des leviers situés sur le guidon. Le nombre de vitesses disponibles peut varier, mais la manière dont la vitesse est réglée reste la même. (Il est utile d’avoir plusieurs options de vitesse, surtout lorsque vous avez un enfant qui utilisera également la trottinette).

Quel est le système de freinage utilisé?

Il existe plusieurs options pour le système de freinage pour les trottinettes. Souvent, le garde-boue arrière est équipé d’un frein à pied, ce qui permet d’arrêter la trottinette immédiatement. Parfois, la trottinette est équipée d’un frein électrique, pour rendre le freinage plus doux et plus confortable. Il peut aussi y avoir un frein arrière classique (soit à tambour, soit à disque) qui est commandé par un levier sur le guidon.

Quelles sont les roues dont le véhicule est équipé.

Il existe deux types de roues adaptées aux trottinettes électriques: les roues gonflables et les roues tubeless Certains modèles combinent les 2 types de roues, la roue avant étant gonflable et la roue arrière sans chambre à air. Les roues tubeless sont équipée d’une technologie qui permet d’éviter toute crevaison. Lorsqu’elles sont usées, elles doivent être remplacées. L’avantage des roues gonflables est qu’elles s’adaptent à la route et qu’elles absorbent mieux les chocs causés par un terrain accidenté. Pour réduire encore les chocs, certains modèles peuvent également être équipés d’un amortisseur sur la roue avant.

Il existe plusieurs tailles de roues. En règle générale, les roues plus grandes sont plus stables et mieux adaptées à la conduite sur des terrains irréguliers.

Quel est le moteur de votre véhicule?

Le moteur d’une trottinette électrique est relié à la batterie qui l’alimente. Plus le moteur est puissant, meilleure est l’expérience de conduite. La puissance du moteur se situe entre 250 et 500 W. Les moteurs plus puissants conviennent aux utilisateurs plus lourds ou à la conduite en montée.

Toutes les informations ci-dessus devraient vous faciliter le choix d’une nouvelle trottinette électrique et vous permettre de déterminer le modèle idéal pour vous.