Comment trouver la meilleure agence web à La Rochelle ?

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau site web, ou si vous cherchez à refaire votre site actuel, vous vous demandez probablement comment choisir la meilleure agence web. C’est une décision importante, l’entreprise que vous choisirez sera chargée de concevoir et de développer votre site, générant la première impression qu’un client aura de votre marque et de votre entreprise, entres autres.Alors, en tant qu’entreprise située à La Rochelle ou dans la Charente-Maritime, comment choisir la meilleure agence web avec laquelle vous allez travailler ? Vous trouverez ci-dessous quatre conseils pour vous aider à choisir votre agence de création de sites web.

1. Faites une liste de vos besoins et des objectifs de votre site internet

Avant de commencer à chercher des agences web, vous devez avoir une idée de ce que vous voulez obtenir de votre site web et des caractéristiques qu’il doit avoir pour vous aider à atteindre vos objectifs. Votre site web est un outil commercial et de promotion, et pas seulement un joli design.

Voici quelques exemples de ce que vous pourriez souhaiter pour votre site web :

Générer des prospects pour votre entreprise ;

Se synchroniser avec votre CRM ou tout autre logiciel commercial ;

Intégrer des formulaires de contact personnalisés pour une publicité ;

Augmenter le taux de conversion de votre clientèle ;

Recueillir des paiements, des dons, ou même un abonnement en échange de services…

Votre site web est une extension de votre entreprise et doit vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient. Le fait de disposer d’une liste avec vos objectifs, vos besoins et les choses à faire vous aidera, vous et les agence de conception web que vous interrogez, à vous assurer que votre site est réellement adapté à vos besoins.

2. Rechercher localement et nationalement selon vos besoins

Maintenant que votre liste d’objectifs est prête, commencez à chercher des agences web potentielles. Cherchez des agences selon vos besoins : si vous souhaitez une agence web fiable dans un domaine englobant plusieurs disciplines (communication, publicité, marketing…), vous pouvez chercher des agences web localement ou nationalement (si le manque de proximité ne vous dérange pas).

Si vous avez besoin d’une agence experte dans un domaine précis (juridique, dentiste, industriel…), vous aurez plus de chance de trouver l’agence web qu’il vous faut en recherchant nationalement.

Vous pouvez commencer le tri de votre choix en consultant les sites web des agences pressenties. Le site web d’une agence est censé représenter son talent, son expertise et sa fiabilité. Si le site web d’une agence est encore au design d’il y a 10 ans, ne la retenez pas.

3. Examen de l’expérience et du portfolio

Il y a trois choses importantes à rechercher chez un excellent partenaire de conception web à La Rochelle : l’expérience, la culture de l’agence et les réalisations clients (le portfolio). Ces trois éléments peuvent vous donner un aperçu de la manière dont votre projet sera géré, s’il répondra à vos objectifs et à vos normes, et s’il sera bien adapté à votre agence web. La culture d’entreprise de l’agence vous est indiquée lorsque vous visitez leur site internet, comment parlent-ils de leur équipe, sont-ils actifs sur les réseaux sociaux, etc.

Expérience

En matière d’expérience, vous recherchez deux choses :

Depuis combien de temps existent-ils ? L’ancienneté n’implique pas forcément une mise à niveau constante des évolutions du web, et une jeune agence n’implique pas forcément la fiabilité.

A-t-elle de l’expérience dans le développement de sites web pour votre secteur, de sites web qui obtiennent des résultats, de sites web que vous aimez et/ou de sites web qui ont les fonctionnalités souhaitées pour le vôtre ?

Votre future agence web doit avoir mis en place des processus pour rendre la conception et le développement simples et faciles, un soutien pour votre site web après sa mise en service, des services de marketing permanents pour vous aider à développer votre entreprise et une équipe d’experts compétents pour vous aider à faire en sorte que votre site web réponde à vos objectifs et à vos besoins.

Portfolio / Réalisations client

Le portefeuille d’une agence web est le deuxième meilleur moyen d’évaluer les compétences et les capacités. Recherchez plus que des sites web attrayants. Un joli site web qui n’est pas facile à utiliser ne sera jamais plus performant qu’un site web décent et simple à naviguer.

Les portfolios vous donneront un aperçu de la créativité, de l’expérience du secteur, des capacités de codage complexes, etc. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’examen des réalisations d’une agence :

Développent-ils des sites web adaptés aux mobiles ?

Suivent-ils les dernières tendances en matière de conception de sites web ?

Les sites se ressemblent-ils tous – même structure, navigation, imagerie, etc. ?

Certains de leurs sites ont-ils été primés ?

Si vous aimez le travail d’une agence, mais que votre secteur d’activité ne figure pas dans son portefeuille, demandez-lui ce qu’elle ferait pour votre entreprise. Si vous souhaitez travailler avec une personne qui a votre expérience du secteur, vous devez aussi apprécier le travail qu’elle fait dans d’autres secteurs également.

4. Lire les témoignages et les avis en ligne

En plus de leur portfolio, lisez les avis et les critiques en ligne des agences de création de sites web que vous envisagez pour votre nouveau site. Ces avis sont un bon moyen de savoir si les clients sont satisfaits de leur site web, quel niveau de service ils ont reçu en travaillant ensemble.

Recherchez les avis sur des sites comme Google (via une recherche ou Google Maps), Facebook ou les Pages Jaunes. Et voyez également s’ils mettent en avant des témoignages sur leur site web. Cependant, si le seul endroit où vous voyez des avis est leur site web, creusez un peu plus avant de demander une rencontre avec eux.

Bien choisir son agence web à La Rochelle

Le choix de votre agence web pour votre entreprise à La Rochelle ou en Charente-Maritime (17) n'est pas un choix impulsif. Prenez votre temps (ou autant que votre emploi du temps le permet) pour sélectionner des agences de conception web pour votre entreprise et votre projet.

Votre site web est la première impression qu’un client potentiel aura de votre marque et de votre entreprise – cela vaut la peine de faire des recherches pour trouver un partenaire web qui vous aidera à atteindre vos objectifs en ligne.