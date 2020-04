Qu’est-ce qu’un babyphone pour bébé ?

Un babyphone est un système que les parents utilisent pour surveiller à distance les sons et les mouvements de leur bébé. Lorsque les interphones pour bébés ont été inventés, la technologie leur permettait uniquement d’enregistrer du son et non des images vidéo, mais nous avons évolué à un point tel que ces interphones peuvent fournir un flux vidéo en direct en plus de certaines informations sur la température de la chambre de votre bébé, etc. Autrefois, les interphones pour bébés étaient comme des talkie-walkies, l’un étant placé dans la chambre du bébé et l’autre avec les parents, mais à l’ère du numérique, un interphone pour bébé repose généralement dans la chambre du bébé pendant que les parents surveille leur enfant via leurs propres appareils mobiles au lieu d’un interphone préhistorique encombrant.

Dois-je acheter un moniteur pour bébé ?

Honnêtement, cela dépend vraiment du motif de votre achat. Certains parents ont des attentes irréalistes à l’égard des interphones pour bébé, surtout avec les différentes technologies actuelles, mais tant que vous utilisez votre interphone bébé pour prendre soin de votre bébé plutôt que d’embaucher une nourrice, alors c’est un excellent achat

Que dois-je rechercher dans un interphone pour bébé ?

Ce qu’il faut rechercher dans un interphone bébé dépend vraiment des besoins de votre enfant. Avez-vous un enfant qui pleure régulièrement pendant son sommeil ? Si c’est le cas, il est préférable d’utiliser un moniteur doté de fonctions vidéo qui vous permettra de surveiller votre bébé sans pour autant devoir vous réveiller en pleine nuit

Il est également fortement recommandé d’opter pour un moniteur sans fil ou du moins de le placer hors de portée de votre enfant, car il y a malheureusement eu un certain nombre de cas d’enfants qui se sont accidentellement étranglés avec des cordons de moniteur pour bébé.

Je pense que nous avons la chance d’être dans un ère où l’on peut faire des folies avec un système de sécurité comme le babyphone. Ce système est comme une paire d’yeux et d’oreilles supplémentaire pointée en permanence sur votre bébé qui vous alerte dès qu’un mouvement ou un son a été détecté et vous fournit même des clips vidéo des événements.

De plus, lorsque votre enfant atteint l’âge de la petite enfance, vous pouvez étendre votre éco-système pour y inclure des accessoires tels que des capteurs de portes/fenêtres qui vous permettent de savoir quand des armoires et des placards dangereux ont été ouverts afin que vous puissiez intervenir à temps. Une fois qu’il commencera à aller à l’école, vous pouvez vous servir de votre babyphone comme d’une petite caméra pour vous informer de son retour à la maison.

Les limites du babyphone

Si vous regardez sur Internet, il est facile de trouver des sources indiquant que les ondes radio ou diverses autres ondes émises par les interphones pour bébés seront nocives pour votre enfant en bas age. Bien que chaque parent puisse faire des recherches et prendre des décisions concernant la sécurité de son enfant, du moins pour l’instant, il n’existe pas de lien prouvé entre l’exposition aux fréquences des interphones pour bébés et les effets néfastes sur la santé.

Les radiations et la santé de votre bébé

Au fil des ans, plusieurs études contradictoires ont été menées sur les implications sanitaires potentielles de l’exposition aux radiations d’appareils tels que les téléphones portables. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a entrepris une vaste étude sur les effets des radiations afin de déterminer où les inquiétudes devraient se situer.1 Pour l’instant, cependant, il n’existe pas beaucoup de données concluantes sur les moniteurs pour bébés en particulier, et les avantages de ces moniteurs l’emportent souvent sur ces inquiétudes.

Pour des raisons de sécurité, de nombreux moniteurs utilisent des technologies similaires à celles utilisées dans les hôpitaux et plusieurs d’entre eux s’efforcent également de répondre aux préoccupations concernant les radiations dans les sections FAQ. Si vous êtes toujours préoccupé par les niveaux de radiation, recherchez des moniteurs qui répondent à ces appréhensions spécifiques.

Les parents qui s’inquiètent de l’exposition aux signaux peuvent limiter la durée pendant laquelle leur enfant porte ou se trouve près du moniteur – en gardant un babyphone allumé juste la nuit ou pendant la sieste, par exemple, ou en éteignant les moniteurs de son lorsque quelqu’un est dans la pièce pour s’occuper de l’enfant.

Assurer la sécurité de votre enfant

Les moniteurs qui suivent les signes vitaux de votre bébé peuvent contribuer à apaiser les inquiétudes de nombreux parents. L’avantage de pouvoir vérifier si un enfant a cessé de respirer vaut l’investissement. Et heureusement, les parents peuvent réduire les risques potentiels pour la sécurité en utilisant les moniteurs ou les articles portables de manière judicieuse.

Certains spécialistes soulignent que les cordons des moniteurs pour bébés peuvent présenter des risques pour la sécurité s’ils sont placés dans la chambre d’un enfant. Pour minimiser le risque de danger, les experts recommandent de garder les moniteurs bien hors de portée des bébés, de faire attention à la façon dont la portée d’un bébé change avec le temps pour ajuster cette distance selon les besoins, et de ne jamais placer un moniteur à l’intérieur ou sur le bord d’un lit d’enfant.