Comment faire de la fête des mères un jour inoubliable?

Le printemps est là, et si cela signifie aussi qu’il est temps d’aller à la plage, d’enfiler ses tongs et de passer plus de temps dehors hasta la vista, manteau d’hiver ! (enfin après le confinement tout de même), c’est aussi le moment de l’année où l’on célèbre la fête des mères, qui peut facilement être l’une des fêtes les plus joyeuses et les plus significatives.

Pourquoi est-il si important de célébrer la fête des mères ? Il y a beaucoup de femmes incroyables dans votre vie qui vous ont aidé à grandir, qui élèvent leurs propres enfants ou qui élèvent vos enfants, et elles méritent d’être appréciées. Bien qu’il soit évident que vous devez traiter les femmes que vous connaissez bien pendant le reste de l’année et pas seulement le jour de la fête des mères, cette fête peut être un excellent moyen de montrer votre gratitude et de sortir des sentiers battus pour impressionner les autres. Il n’y a pas de mal à organiser une journée absolument impressionnante pour quelqu’un qui compte beaucoup pour vous.

Cependant, on a parfois l’impression qu’essayer d’émerveiller quelqu’un est un moyen facile de faire un trou dans son portefeuille, et on n’a probablement pas de grosses sommes d’argent à dépenser pour une fête extravagante. Heureusement, vous n’avez pas forcément besoin de dépenser beaucoup d’argent pour offrir le cadeau pour la fêtes des mères idéal. Celui qui donnera l’impression à votre dame d’être apprécié.

Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce créatif pour imaginer la meilleure fête des mères de tous les temps, voici sept idées à tester pour cette période de fêtes, classées généralement du moins cher au plus cher. Encore mieux ? Beaucoup de ces idées sont excellentes si vous essayez de trouver quelque chose de mémorable à la dernière minute.

1. Créer un album photo, un diaporama ou une vidéo

L’un des moyens les plus simples et les plus économiques de montrer aux femmes de votre vie que vous vous souciez d’elles est de constituer un album photo, un diaporama ou une vidéo de souvenirs à mettre en valeur. Cela peut se faire facilement et gratuitement sur l’ordinateur avec un peu de savoir-faire iPhoto ou iMovie, et il existe de nombreux sites web que vous pouvez utiliser pour organiser vos photos.

Une autre façon de créer un album photo chic et intéressant est d’utiliser un service comme Chatbooks pour créer un album photo à partir de photos postées sur vos médias sociaux. Pensez-y : Vous pourriez créer un collage entier sans avoir à brancher votre appareil photo ou votre téléphone à votre ordinateur, et votre création aura toujours un aspect incroyablement chic. Vous pouvez également opter pour la simplicité et commander un joli cadre photo. On dit qu’une image vaut mille mots, alors pourquoi ne pas en montrer autant que possible ?

2. Participez à un pique-nique pour la fête des mères

Début mai est l’un des meilleurs moments de l’année, alors quel meilleur jour pour organiser un pique-nique que la fête des mères? Apportez une couverture de pique-nique confortable, un panier de pique-nique intemporel et quelques plats simples, comme une salade, une baguette fraîche, un plateau de fruits et de fromage, quelques sandwiches et une bonne bouteille de vin. Qu’est-ce qui est mieux que cela ?

Assurez-vous de vérifier le temps qu’il fait et choisissez un endroit qui ne soit pas infesté d’insectes (ou, au moins, apportez un peu d’anti-moustique). La dernière chose que vous souhaitez est de rester assis dehors au milieu d’un orage ou de vous faire dévorer vivant par des tonnes d’insectes rampants pendant que vous essayez de profiter d’une belle journée.

En outre, la France étant confiné à cause du covid-19 vous ne pourrez surement pas réaliser votre pique nique de vos rêves en foret ou en pleine campagne. Néanmoins votre jardin peut être l’endroit parfait pour organiser un pique nique vous ne pensez pas?

3. Cuisinez un bon déjeuner ou un bon dîner

Si le grand air n’est pas votre style (en particulier si vous êtes allergique ou si le temps vous est défavorable), vous pouvez toujours préparer un repas étonnant à la maison. Si vous n’avez pas l’habitude de cuisiner, essayez un service de livraison de cuisine à domicile comme Alloresto. Si vous et votre mère ou votre partenaire aimez tous deux cuisiner, c’est une façon très spéciale de passer du temps ensemble. De plus, de nombreuses recettes sont assez simples et délicieuses.

De plus, assurez-vous de créer l’ambiance : Allumez quelques bougies parfumées, mettez de la musique et profitez du moment. Et si tout le reste échoue et que vous êtes un piètre cuisinier, vous pouvez toujours créer l’ambiance et commander le plat à emporter préféré de votre mère ou de votre partenaire.

4. Emmenez-la dans ses endroits préférés

Votre mère, vos proches ou votre épouse aiment-ils un certain musée, une librairie, un film ou une pièce de théâtre ? Il n’y a pas de meilleur moment pour lui montrer que vous vous intéressez à elle que de l’emmener dans des endroits qu’elle aime mais où elle ne peut pas nécessairement aller la plupart du temps. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec la culture et de rendre heureuse l’une des femmes les plus importantes de votre vie.

Un bonus de cette idée pour la fête des mères : vous pouvez la combiner avec d’autres idées, comme aller à un pique-nique avant ou après ou prendre un cours de peinture ensemble après avoir vu des œuvres d’art. Les possibilités sont infinies, mais une chose est sûre : votre mère ou votre partenaire se sentira privilégiée.

5. Prenez un cours ensemble

Qu’il s’agisse de suivre un cours de dégustation de vin ou un cours de peinture, plongez dans une expérience que vous et votre mère ou une autre personne importante pouvez apprécier. L’autre avantage de cette option est qu’il est facile de faire quelque chose qui semble coûteux mais qui, en réalité, ne l’est pas . Souvent, vous trouverez de superbes offres de cadeaux à l’occasion de la fête des mères et qui par la même occasion soulageront votre portefeuille.

Un conseil de pro pour cette idée : Quoi que vous fassiez, ne le prenez pas trop au sérieux. Bien sûr, vous ne serez peut-être pas capable de renifler le vin parfait ou de peindre le portrait parfait, mais vous essayez et vous le faites avec quelqu’un que vous aimez. C’est ce qui compte.

6. Offrez-lui une journée au spa

Le but du jeu est de se faire plaisir, alors montrez à votre mère, à votre proche ou à votre épouse que vous vous souciez d’elle en lui offrant une séance de spa. Proposez-lui de faire ses courses (ou mieux encore, de s’occuper des enfants) pendant son absence, et ne ménagez pas vos efforts.

À quoi ressemble une « journée spa » ? Voici quelques exemples de traitements possibles :

Massage

Facial

Traitement des cheveux

Aromathérapie

Acupuncture

gommage

7. Offrez lui le voyage de ses rêves

Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les dames de votre vie, qu’il s’agisse de votre mère ou d’une autre personne importante, est de les laisser être seules pour la fête des mères, surtout si elles travaillent d’arrache pied ces derniers temps.

Offrir une escapade à quelqu’un ne doit pas nécessairement coûter des milliers et des milliers d’euros. Au minimum, vous pouvez trouver un joli bed & breakfast dans votre quartier ou un hôtel avec de nombreuses commodités. Tant qu’il y a un lit confortable, un service de chambre et des endroits intéressants à voir à proximité, votre voyage ne pourra qu’être sublime.