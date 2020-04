« Forte » avec Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler à partir du 15 avril sur Amazon Prime Video

Le film Forte de Katia Lewkowicz aurait dû sortir au cinéma le 18 Mars. A partir du mercredi 15 avril, cette comédie, qui avait été présentée au dernier Festival de l’Alpe d’Huez sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video et plus tard dans l’année dans plus de deux cents pays et territoires.

En ces temps difficiles, Forte est un film qui fait du bien. Faute de le voir sur grand écran au cinéma, les membres Prime pourront rire chez eux, confortablement installés sur leur canapé, en voyant les tribulations de Nour (Melha Bédia), toujours vêtue en survêtements, baskets et bonnets, bien déterminée à devenir féminine et à séduire le prof (Jonathan Cohen) de la salle de sport où elle travaille.

Nour joue souvent au foot et passe la plupart de ses soirées en compagnie de ses deux meilleurs amis (Alison Wheeler et Bastien Ughetto). Elle vit dans un studio au-dessus du restaurant de sa mère (Nanou Garcia), très inquiète pour elle. Comme plein de jeunes femmes de son âge, Nour ne se trouve pas féminine. D’ailleurs, c’est ce que tout le monde lui dit. Pour prouver le contraire et devenir « une vraie femme », elle se lance dans un relooking et va oser se mettre à la pole dance, sous l’œil bienveillant de sa prof (Valérie Lemercier).

Forte est un film qui se savoure. Bien plus qu’une comédie aux dialogues souvent savoureux, il nous invite, l’air de rien, à réfléchir sur la féminité et sur l’acceptation de soi. Bien sûr Nour manque de confiance en elle. Elle est désespérée de plaire un jour. Elle va peu à peu finir par comprendre que ce ne sont pas les clichés de la féminité qui la rendront plus épanouie. Les cours de Pole dance, discipline pas réservée uniquement aux filles minces, vont la conduire sur le chemin de la confiance en soi. Spectateurs, nous sommes le témoin de l’évolution de Nour, de son cheminement vers l’acceptation de soi et de son corps.

Si Forte est une comédie si réussie, c’est aussi parce qu’elle fait la part belle aux seconds rôles. Les amis de Nour (Alison Wheeler et Bastien Ughetto) manquent autant de confiance en eux qu’elle. C’est ce qui les rend si attachants. Sa mère (Nanou Garcia) a peur qu’elle tourne mal. Elle peut compter sur l’œil avisé de l’un de ses employés (Ramzy Bédia), prêt à surveiller la jeune fille. Jonathan Cohen incarne le coach de la salle de sport dont Nour est secrètement éprise. Quant à Valérie Lemercier, elle est Sissi, la prof de la pole dance, un peu particulière mais toujours positive et bienveillante pour Nour.

Forte de Katia Lewkowicz avec Melha Bédia, Valérie Lemercie, Alison Wheeler, Jonathan Cohen… à partir du 15 avril sur Amazon Prime Video.