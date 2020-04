13 conseils pour se relaxer au travail

Une grande partie du stress des adultes provient de leur travail. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez ou l’endroit où vous êtes employé, le stress au travail est pratiquement inévitable. Que vous ayez un rapport à terminer pour une date déterminée ou un discours à présenter devant de nombreuses personnes, il existe des moyens d’apaiser votre anxiété. Voici quelques conseils pour vous déstresser lorsque vous êtes au bureau, vous pouvez aussi visiter blog-santeautravail.com pour plus de conseils pour mieux aborder vos journées de travail au quotidien.

1. Écoutez de la musique apaisante.

Chaque fois que je me sens fatigué, je mets mes écouteurs et je lance une musique de méditation. Cela peut paraître idiot, mais lorsque nous écoutons de la musique classique les notes de piano et de violon ralentissent instantanément votre rythme cardiaque. Les musiques de méditation peuvent aussi être très bien.

2. Grignotez des aliments qui réduisent le stress.

Certains aliments sont excellents pour se détendre, comme les avocats, les flocons d’avoine, les amandes, les myrtilles et les oranges. Grignotez quelques aliments tout au long de la journée, en particulier lorsque vous avez besoin d’une pause.

3. 3. Faites une promenade.

Si vous sentez que vous êtes sur le point de craquer, faites savoir à votre patron que vous devez faire une promenade de 10 minutes pour vous vider l’esprit. Même si vous ne pouvez pas quitter le bâtiment, le simple fait de vous éloigner de votre bureau est bénéfique. Et faites l’effort de ne pas penser à vos tâches imminentes pendant votre promenade

4. Faites une pause sur YouTube.

Plutôt que de faire défiler Facebook ou Twitter pour vous changer les idées, prenez cinq minutes pour regarder une vidéo YouTube amusante sur votre chaîne préférée. Croyez-moi, vous vous sentirez BEAUCOUP mieux que si vous regardiez les photos de vacances de vos amis sur Instagram.

5. Visualiser.

Lorsque vous voulez juste pleurer à cause de la pression, faites appel à votre gourou de la méditation intérieure (si vous avez de l’imagination, vous en avez un !). Fermez les yeux pendant 30 secondes et faites comme si vous étiez dans un endroit calme, qui pourrait être un champ de fleurs, l’océan, ou même votre chambre. Concentrez-vous sur les images et les sons de cet endroit, et essayer de ralentir votre respiration.

6. Buvez du thé chaud.

Il a été prouvé que le thé vert réduit le stress, et le simple fait d’avoir une boisson chaude entre les mains vous calmera. De plus, il contient beaucoup moins de caféine que le café, ce qui vous évitera de ressentir des effets secondaires désagréables.

7. Gardez une balle anti-stress à portée de main.

J’ai deux balles anti-stress sur mon bureau pour les moments où j’ai vraiment besoin de presser quelque chose et de faire sortir mon énergie nerveuse avant que le stress ne se manifeste d’une autre manière (comme un rebondissement compulsif de la jambe). Heureusement, elles sont assez bon marché et ne prennent pas beaucoup de place.

8. Appelez un ami.

Si vous avez une journée particulièrement difficile, pensez à sortir du bureau et à appeler un ami proche ou un membre de votre famille. Parfois, il vous suffit d’entendre la voix d’un proche pour savoir que tout ira bien.

9. Offrez-vous un massage.

Tout au long de la journée, je mets un peu d’huile de menthe poivrée sur le bout de mes doigts et je me masse les tempes. C’est un soulagement INSTANTANÉ de la douleur et l’odeur de l’huile me donne juste le coup de pouce dont j’ai besoin pour me concentrer. (Et si vous vous sentez anxieux chez vous aussi, essayez un diffuseur d’air).

Nous sommes tous passés par là. Parfois, vous savez que prendre un peu de recul et sortir prendre une bouffée d’air frais vous aiderait à passer la journée, mais vous êtes coincé dans votre bureau en attendant un appel, ou vous avez une réunion qui commence dans six minutes, ou vous ne pouvez tout simplement pas.

C’est alors que vous devez opter pour un massage des oreilles rapide pour vous déstresser rapidement.

Massage des oreilles

Cela peut sembler être un conseil étrange sur le lieu de travail, mais cette pratique de la médecine traditionnelle chinoise a fait ses preuves ! Des études médicales ont montré que le massage des oreilles (ou l’acupression auriculaire) soulageait le stress et l’anxiété des patients hospitalisés en pré- et post-opératoire.

L’astuce consiste à masser doucement l’oreille, en plein milieu du tiers supérieur de l’oreille. Cet endroit, appelé le point Shen Men, diminuerait le stress et augmenterait l’énergie – juste ce qu’il vous faut pour faire face à une journée éprouvante.

Si vous avez du mal à trouver cet endroit, commencez par masser le lobe de votre oreille, puis remontez le long de l’enveloppe extérieure de votre oreille. Cela devrait produire à peu près le même effet que de masser le Shen Men.

10. Réinitialisation de l’espace de travail

Tes parents avaient raison quand ils t’ont dit de ranger ta chambre. Votre état d’esprit se reflète dans votre espace de travail – et vice versa.

Même si vous êtes débordé de travail, prenez le temps de mettre à la poubelle les emballages vides et le papier brouillon, de ranger votre espace de travail et de nettoyer votre bureau numérique.

Le plus important ?

Lorsque vous avez remis votre bureau à neuf, redressez-vous ! Vous pouvez améliorer votre capacité de travail en rapprochant votre chaise de votre bureau et en vous tenant bien droit

11. Tour de main

Si vous voulez vous accorder une courte pause, commencez par pincer légèrement le muscle entre votre pouce et votre index et massez en petits cercles. N’oubliez pas de le maintenir fermement mais sans jamais forcer, pour détendre les muscles. Vous sentirez vos mains, vos épaules et votre cou commencer à se détendre et, en un rien de temps, vous serez prêt à recommencer à travailler.

12. Technique de respiration

Avant de dire que vous connaissez déjà celle-ci, soyez indulgent. Bien que prendre une grande respiration soit le plus vieux truc du monde, vous pouvez renforcer l’effet calmant de ce simple geste avec quelques mécanismes corporels de base.

C’est très simple : Lorsque vous inspirez, imaginez l’air qui gonfle votre estomac au lieu de votre poitrine. Poussez votre estomac vers l’extérieur pour faire descendre l’air, puis ramenez-le vers l’intérieur pour vider réellement vos poumons de leur air. Mettez-y un peu du vôtre pendant trois respirations, puis revenez à votre rythme normal, vous serez prêt à assumer vos tâches.

Si vous trouvez que cela fonctionne pour vous, vous devriez absolument faire cet exercice de deux minutes.

13. Relaxation progressive

Cette technique de méditation est utilisée pour combattre l’anxiété et le stress, et constitue un moyen rapide de se reconnecter avec son corps sans aller nulle part.

Commencez par les orteils, en tendant et en relâchant lentement les muscles. Remontez le long de votre corps, en tendant et en relâchant les muscles de vos pieds, de vos jambes, de votre torse, de vos bras, de votre cou et même de votre visage (mais n’effrayez pas vos collègues !).

Il ne faut pas longtemps pour remonter tout le long de votre corps et vous finirez par vous sentir énergisé, prêt à affronter la journée à nouveau sans avoir quitté votre bureau !

Le stress au bureau semble inévitable, mais il n’est pas forcément le cas. N’oubliez pas : Prenez le temps de prendre soin de vous, et vous en récolterez les fruits grâce à un flux de travail plus fluide et à une productivité accrue.