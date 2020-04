PSiO – la meilleure alternative aux médicaments et aux drogues !

Psio – Lunettes de luminothérapie qui permettent de lutter efficacement, sans apport chimique, contre les troubles du sommeil, le stress, la dépression, le surmenage. La technologie PSiO vous offre une solution innovante, simple et efficace pour retrouver le bien-être.

Le PSiO

au service de votre bien-être

Mais qu’est-ce que le PSiO exactement ?

A première vue, le PSiO ressemble à une paire de lunettes équipée d’un lecteur MP3… Mais en fait, c’est un puissant outil de relaxation qui utilise une technologie innovante de stimulation par la lumière à des rythmes très précis.

Le PSiO un stimulateur audio-visuel à fréquence variable. Il est le seul à combiner luminothérapie et relaxation par la voix et la musique. Cette combinaison est diffusé à des rythmes très précis. Les fréquences utilisées influencent l’état dans lequel se trouve l’esprit : Éveil, sommeil, détente, état méditatif. La fréquence de stimulation visuelle et auditive permet d’influencer positivement les rythmes des neurones et ainsi induire ou « booster » des vertus naturelles de l’esprit.

Imaginez un monde sans médicament

La communauté scientifique définit le stress comme un facteur de risque d’apparition de certaines maladies. Et lorsque celui-ci devient chronique, il accélère les déficits immunitaires et accroît considérablement les risques d’hypertension, de maladie cardiovasculaire, de diabète de type II et même de cancer.

Grâce à la luminothérapie et à l’accompagnement audio relaxant faisant appel à des techniques psycho-acoustiques notamment la multi-évocation, ces audiocaments plongent l’esprit dans un état de profonde détente. Idéal pour trouver rapidement un sommeil réparateur et dire adieu aux somnifères.

250 programmes traduits en 9 langues

Dans les programmes PSiO, la fréquence de stimulation visuelle varie de 3 à 12 cycles/seconde, ce qui permet d’accéder facilement à un état de «lâcher-prise», propice à la suggestion positive… Accompagnés de musiques relaxantes grâce au lecteur MP3 incorporé, ces programmes s’adaptent en fonction de vos envies et de vos besoins, ils induisent bien-être, sérénité et bonne humeur par stimulation ;

La lumière ROUGE induit l’arrêt de la rumination.

La stimulation par la lumière BLEUE inhibe l’hormone du sommeil et complète donc les enregistrements guidés qui visent à aider la personne à puiser en elle les ressources nécessaires pour sortir de la dépression et à retrouver énergie optimale et bonne humeur. Il est d’ailleurs prouvé scientifiquement que la longueur d’onde du bleu (460 nm) est responsable de l’arrêt de la sécrétion de la mélatonine.

Vous pourrez également choisir entre lumière continue ou lumière pulsée, avec les yeux ouverts ou fermés, en fonction de l’effet recherché. PSiO permet ainsi de :

Lâcher prise Apprendre une langue Arrêter de fumer Maigrir Se libérer l’esprit Retrouver la joie de vivre S’endormir Se relaxer Récupérer Méditer positivement

Pour tous et tout le temps

Depuis plus de 20 ans, la technologie PSiO est utilisée avec grand succès dans les hôpitaux notamment, pour gérer le stress en anesthésiologie locale, en salle de réveil et en laboratoire du sommeil. Dernièrement La NASA a acheté le PSiO pour permettre la régulation du décalage horaire et la gestion du stress des astronautes.

Cette technologie innovante et d’une efficacité redoutable est disponible pour le grand public. A l’inverse des médicaments, cette méthode a prouvé après 20 ans de pratique qu’elle n’ a aucun effet secondaire. PSiO a d’ailleurs obtenu le certificat d’innocuité totale pour les yeux par le Laboratoire National Français de mesure (LNE).

Que vous vouliez arrêter de fumer, maigrir, vous sevrer de l’alcool, lâcher-prise, vous endormir rapidement grâce à l’hypnose, apprendre aisément une langue, retenir vos cours, gagner en confiance en soi… Tout est possible !

Où trouver le PSio et à quel prix ?

Découvrez les caractéristiques techniques de PSiO en visitant le site officiel

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un ambassadeur certifié sur www.psiostore.com

PSiO est disponible à partir de 399 euros.