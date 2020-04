Comment porter un costume Blanc ?

Aussi audacieux que resplendissant, le costume blanc est un geste vestimentaire risqué. Pourtant, lorsqu’il est bien exécuté, il fait des merveilles !

Lorsque, au plus profond d’un hiver new-yorkais, Mark Twain a fait ses débuts dans la confection de vêtements blancs dont il s’était paré tout au long de ses dernières années, il a expliqué aux observateurs : « J’ai découvert que lorsqu’un homme atteint l’âge avancé de 71 ans comme moi, la vue continuelle de vêtements sombres est susceptible d’avoir un effet déprimant sur lui. Les vêtements de couleur claire sont plus agréables à l’œil et animent l’esprit. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas obliger tout le monde à porter de tels vêtements juste pour mon bénéfice particulier, alors je fais ce qu’il y a de mieux à faire et je le porte moi-même ».

Expliquant pourquoi il porte les costumes blancs qui sont devenus sa signature, le romancier Tom Wolfe aime à citer Twain : « La dernière chose au monde que je veux être, c’est être voyant, mais je veux être remarqué ». Un costume blanc permettra certainement d’atteindre ce but, mais vous risquez de vous faire remarquer pour de mauvaises raisons si vous ne déployez pas correctement ce puissant outil de travail. (Pour sa part, Wolfe affirme que la tenue l’aide dans ses efforts journalistiques, faisant de lui, aux yeux des gens qu’il observe, « un homme de Mars, l’homme qui ne savait rien et était désireux de savoir »).

Twain a souligné que « la peur de la critique pourrait empêcher (un homme) de se livrer à ses fantaisies » et de porter une tenue blanche. Pour vous aider dans cette tâche, en vous débarrassant de l’inquiétude et du doute, voici cinq points sur la meilleure façon de réaliser ce que le grand auteur américain a appelé « des combinaisons de couleurs agréables dans le style », en travaillant le blanc avec la confiance de Wolfean et l’expertise de Twain.

1) Combiner avec une couleur subtile

Un ensemble complet de la tête aux pieds, tout en blanc, a tendance à vous donner un air un peu messianique, comme si vous veniez de sortir d’une de ces scènes clichées du « paradis » hollywoodien. Il est préférable d’atténuer et de mélanger un costume blanc en le combinant avec des accessoires et des chemises de couleur soigneusement choisis. Pour une touche tropicale, essayez les roses floraux et les bleus pâles, le jaune citron, le vert citron. Ajoutez une cravate gris clair pour donner une touche d’acier. Un peu de vert olive donne une touche militariste. Le blanc est si « propre » qu’il n’y a pas de mal à introduire un ton plus sombre dans le mélange, ou à ajouter une touche acidulée.

2) Évitez les contrastes trop marqués

Deux des plus grands noms du cinéma en costume blanc, Tony Montana (Scarface, 1983) et Tony Manero (Saturday Night Fever, 1977) sont d’excellents exemples de la façon de ne pas porter de costume blanc. Montana porte le sien – une chemise à col ouvert en soie rouge sang et une pochette carrée assortie. C’est un look dur et peu sophistiqué de la part d’un homme dur et peu sophistiqué. Manero, quant à lui, porte son costume blanc – un trois-pièces en polyester, associé à des chaussures noires et tannées à semelle compensée – avec une chemise noire en soie (ou plus probablement en satin synthétique). Encore une fois, le contraste est incroyablement dur.

3) Pensez nautique

L’un des endroits où un costume blanc est le plus approprié est au bord de la mer. Il n’est donc pas surprenant que les combinaisons de couleurs nautiques rouge, blanc et bleu ou marine et blanc fonctionnent généralement à merveille. Essayez de mélanger une veste blanche avec un t-shirt à rayures bretonnes bleu et blanc, un pantalon bleu marine et des mocassins rouges (ou un pantalon rouge et des mocassins bleu marine), ou combinez un costume blanc avec une chemise bleu et blanc et une cravate marine unie (la soie tissée est bonne). Soyez le capitaine de votre destin vestimentaire, en naviguant splendidement vers le coucher du soleil.

4) Choisissez judicieusement vos chaussures

Comme pour la chemise, il vaut mieux éviter le noir lorsqu’il s’agit d’accessoiriser les chaussures avec un costume blanc. Le daim sable ou brun joue bien, tout comme le cuir blanc, crème ou fauve (un mocassin Gucci ou un Santoni, peut-être). Pour les couleurs plus tropicales, il faut se tourner vers les couleurs de la nature : vert, orange, corail, bleu ciel, par exemple. Les styles de chaussures plus décontractés sont généralement les meilleurs, comme les mocassins, les chaussures de bateau et de conduite, les baskets élégantes, les espadrilles aussi. Un costume blanc n’est décidément pas un costume d’affaires, alors évitez les chaussures du monde de l’entreprise. Pensez « à bord d’un bateau », pas « dans une salle de conférence ».

5) Complétez le tout

Saisissez l’occasion, lorsque vous portez un costume blanc, de compléter l’ensemble avec un chapeau panama de qualité – le couronnement d’un look Riviera-chic merveilleusement louche et sans repentir.