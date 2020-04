Comment transformer une chemise blanche en tenue élégante

La chemise blanche est le plus grand outil vestimentaire de l’homme. Simple, polyvalent et incarnation de l’élégance gentleman, ce pilier de la garde-robe vous emmènera du bureau aux bars et vice-versa.

Historiquement, symbole de richesse et de distinction (le « col blanc » ne vient pas de n’importe où), les chemises blanches conservent une grande partie de leur attrait premium, en particulier lorsqu’elles sont portées de la bonne façon. Mais alors qu’une fois que la couleur était suffisante pour vous séparer des masses, l’omniprésence de la chemise blanche aujourd’hui signifie que vous devez augmenter la mise quand il s’agit de se démarquer dans cette pièce classique.

Chemise blanche avec un jean

Un jean avec une chemise blanche chevauche cette fine ligne entre sophistication et cool comme rien d’autre. Et si vous avez opté pour une paire de jambes visible par quelques trous ou si vous portez un look légèrement plus poli avec une coupe de démarrage en denim indigo, c’est une combinaison garantie pour fonctionner.

Comme c’est souvent le cas avec la simplicité, le diable est dans les détails. Choisir le bon style de chemise est de la plus haute importance et tout se résume à l’occasion. Si vous mettez simplement à jour votre t-shirt et votre jean, des chemises plus décontractées sont une excellente option. J’opterais pour un chambray ou une popeline unie – de préférence avec un col boutonné. Cela empêchera le col de fléchir autour de votre cou et aidera la chemise à bien s’ajuster sur vos épaules.

Chemise blanche avec un costume

Mais par où commencer ? Parfois, acheter une chemise blanche peut donner l’impression de trouver une aiguille dans une botte de foin, au vu du nombre d’options écrasantes. Cependant, il existe quelques paramètres clés qui peuvent rendre l’expérience un peu moins intimidante (et impressionneront chaque vendeur que vous rencontrez).

Tout d’abord, sachez quelle coupe vous recherchez. Tout bon pourvoyeur devrait vous convenir, en commençant par une mesure du cou puis en se déplaçant vers le torse. Ensuite, réfléchissez à la manchette et au col que vous souhaitez.

Chemise Blanche Col Cassé Manches Longues

Chemise blanche avec short

La chemise en lin, est un incontournable pour les moments les plus chauds de l’année, cette itération de la chemise blanche sera celle que vous vous porterez maintes et maintes fois et cela vaut la peine d’investir. Optez pour un lin français de haute qualité qui a un peu de poids. Il développera des plis doux au fil du temps et vous donnera un sentiment enviable de nonchalance.

La chemise en lin est également une excellente occasion de jouer avec les détails, que ce soit pour expérimenter avec un col mandarin, essayer une poche de poitrine ou même barboter avec une manche courte.

Chemise Blanche Vintage Lin

Chemise blanche avec pantalon chino et lin

Une chemise avec un pantalon chino est à peu près l’un des looks les plus ternes que vous puissiez décrire. Et pourtant, ajouter une chemise blanche dans le mélange peut faire toute la différence, prendre un ensemble autrement classique et le transformer en quelque chose de spécial. Associe un Oxford blanc avec un pantalon en lin à taille patte de couleur olive pour donner du punch à ton ensemble.

Chemise blanche Chaussures appropriées

Les chaussures que vous associez à une chemise blanche dépendent entièrement du reste de votre tenue et de l’endroit où vous vous dirigez. Pour une soirée, une chemise blanche et un pantalon bleu marine avec des baskets blanches élégantes feront parfaites l’affaires.

Si, cependant, vous avez besoin d’errer du côté de la fantaisie, vous êtes pleinement autorisé à vous amuser dans le rayon chaussure. Recherchez par exemple, des mocassins plus expérimentales avec des daims aux couleurs vives.