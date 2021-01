Quelle est la différence entre le fraisage et le tournage cnc

L’industrie connaît depuis quelques années déjà sa quatrième révolution industrielle. Depuis la démocratisation de la technologie d’impression 3 dimensions et ses techniques diverses, les entreprises voient leur façon de produire autrement. C’est pour le mieux heureusement, car les choses deviennent plus faciles. Les avantages de la technologie sont économiques, productivité, rapidité, une infinité de personnalisations, etc. D’ailleurs, la technologie n’arrive pas seule, mais avec plusieurs techniques plus innovantes et plus impressionnantes que jamais. Parmi les innombrables possibilités, le tournage CNC et le fraisage sèment la confusion. En quoi ces techniques sont-elles différentes ?

Le tournage CNC en quelques mots

Alors que l’impression 3D, la fabrication additive et leurs variantes n’ont plus aucun secret pour les industries et les acteurs du domaine, le lambda ignore jusqu’à la signification de ces termes. Cependant, le principe de cette technologie est relativement simple, mais c’est la façon d’exécuter qui est différente : c’est de reproduire des pièces à partir d’une pièce modèle facilement et rapidement.

Revenons maintenant à nos moutons qui sont « le tournage CNC ». Il s’agit d’un processus de fabrication qui s’appuie sur des machines et des appareils liés et commandés par un ordinateur. La technique vise à utiliser un outil de coupe monopoint que l’on insère parallèlement à la matière coupée. Le matériau en question peut s’agir du métal, du plastique et autres. Pour aller droit au but, c’est une technique ayant pour fin d’obtenir des coupes cylindriques avec des diamètres et profondeurs exactes.

Ainsi, l’usinage CNC, plus précisément le tournage CNC est une technique ayant un objectif simple et précis, c’est de créer des objets avec des formes rondes ou tubulaires. Vous l’aurez compris, c’est une technique qui va de pair avec l’impression 3 dimensions. Mais il également possible de le confier à une entreprise spécialiste de l’impression 3D Lyon, notamment si ce n’est pas le cœur principal de votre activité.

Qu’en est-il du fraisage ?

Un peu comme le tournage CNC, le fraisage est également une technique qui implique l’utilisation des machines liées et commandées par un ordinateur via un programme d’information. Chaque code entré dans l’ordinateur sera lu et interprété par la machine afin de produire l’objet souhaité. Également incontournable de l’usinage, la pratique vient compléter le tournage et ses autres variantes.

Le processus de fabrication est totalement commandé par une solution logicielle, ce qui permet un potentiel de produits infinis. La machine ainsi que le moulin ne font dans ce cas que suivre l’ordre de l’ordinateur pour créer la forme et la coupe du matériau dans le total respect des dimensions souhaitées. Cette praticité est le plus grand avantage de cette solution pour la bonne raison que la machine fait toutes les travaux tandis que l’ordinateur s’occupe de tous les calculs.

Toutefois, il est bon de préciser que la technique de fraisage CNC est contrôlée par deux méthodes à choisir selon vos besoins, notamment commandé par ordinateur ou commande manuelle. De nombreux outils peuvent être produits à partir de cette méthode de fabrication, mais les poulies, les liens, les vannes ainsi que les bras sont les plus répandus.